https://ria.ru/20220708/zoloto-1801210657.html

Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках

Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках

Сенаторы на заседании Совета Федерации в пятницу одобрили закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:06

экономика

золото

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании Совета Федерации в пятницу одобрили закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов.Документ освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога будет действовать при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям - только необработанных алмазов.Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.

https://ria.ru/20220706/zoloto-1800642828.html

https://ria.ru/20220705/tseny-1800297911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, золото, россия, совет федерации рф