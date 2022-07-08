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В СФ одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности - РИА Новости, 08.07.2022
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В СФ одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности
В СФ одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности - РИА Новости, 08.07.2022
В СФ одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК) РФ статей "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:30
2022-07-08T14:33
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК) РФ статей "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", максимальное наказание по которой составит семь лет лишения свободы.Уголовная ответственность вводится за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, или к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации. В этом случае предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.Такие же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо с использованием средств массовой информации или интернета, будут караться лишением свободы на срок до шести лет.В случае совершения этих действий организованной группой максимальный срок лишения свободы составит семь лет.УК РФ также дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.Закон предусматривает дополнение УК РФ статьей "Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Помимо этого, УК РФ дополняется "Нарушение требований по защите государственной тайны", вводящей уголовную ответственность за границу гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него было ограничено из-за доступа к гостайне. Это будет караться лишением свободы на срок до трёх лет.За незаконные перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие гостайну, за пределы РФ предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.В статье "Наемничество" ужесточаются санкции и приводятся их в соответствие с мерами наказаний за аналогичные по характеру и степени общественной опасности преступления.
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общество, россия, совет федерации рф
14:30 08.07.2022 (обновлено: 14:33 08.07.2022)
 
В СФ одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности

СФ ввел уголовное наказание за публичные призывы к деятельности против безопасности страны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК) РФ статей "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", максимальное наказание по которой составит семь лет лишения свободы.
Уголовная ответственность вводится за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, или к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации. В этом случае предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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Такие же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо с использованием средств массовой информации или интернета, будут караться лишением свободы на срок до шести лет.
В случае совершения этих действий организованной группой максимальный срок лишения свободы составит семь лет.
УК РФ также дополняется статьей "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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Закон предусматривает дополнение УК РФ статьей "Нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Помимо этого, УК РФ дополняется "Нарушение требований по защите государственной тайны", вводящей уголовную ответственность за границу гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него было ограничено из-за доступа к гостайне. Это будет караться лишением свободы на срок до трёх лет.
За незаконные перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие гостайну, за пределы РФ предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В статье "Наемничество" ужесточаются санкции и приводятся их в соответствие с мерами наказаний за аналогичные по характеру и степени общественной опасности преступления.
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