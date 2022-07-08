https://ria.ru/20220708/zakon-1801215555.html

Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store

Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 08.07.2022

Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:17

2022-07-08T14:17

2022-07-08T14:20

россия

общество

технологии

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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россия, общество, технологии, совет федерации рф