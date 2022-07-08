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Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 08.07.2022
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Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 08.07.2022
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:17
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россия
общество
технологии
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.
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россия, общество, технологии, совет федерации рф
14:17 08.07.2022 (обновлено: 14:20 08.07.2022)
 
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store

Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного магазина мобильных приложений

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди со смартфонами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.
Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
 
РоссияОбществоТехнологииСовет Федерации РФ
 
 
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