https://ria.ru/20220708/zakon-1801215555.html
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 08.07.2022
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:17
2022-07-08T14:17
2022-07-08T14:20
россия
общество
технологии
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
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россия, общество, технологии, совет федерации рф
14:17 08.07.2022 (обновлено: 14:20 08.07.2022)
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного аналога App Store
Совет Федерации одобрил закон о создании отечественного магазина мобильных приложений
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.
Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.