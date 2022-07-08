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В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку - РИА Новости, 08.07.2022
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В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку - РИА Новости, 08.07.2022
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку
Сотрудники полиции задержали в Елабуге мужчину, который в ходе конфликта с подростком угрожал убийством, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:15
2022-07-08T15:15
россия
происшествия
республика татарстан (татарстан)
елабуга
елабужский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Елабуге мужчину, который в ходе конфликта с подростком угрожал убийством, сообщило МВД по Татарстану."Вечером 7 июня в дежурную часть ОМВД России по Елабужскому району поступило сообщение о том, что в одном из дворов города Елабуга мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножами бросается на подростков", - говорится в сообщении.На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили мужчину, который нецензурно высказывался в отношении несовершеннолетних и размахивал двумя предметами, похожими на ножи. Полицейские задержали 37-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Установлено, что у задержанного во дворе дома произошел конфликт с 16-летним подростком. После этого мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя ножами в руках и стал высказывать угрозы убийством. Пострадавших нет.В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html
https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800661341.html
россия
республика татарстан (татарстан)
елабуга
елабужский район
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россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), елабуга, елабужский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:15 08.07.2022
 
В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку

В Елабуге полиция задержала задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Елабуге мужчину, который в ходе конфликта с подростком угрожал убийством, сообщило МВД по Татарстану.
"Вечером 7 июня в дежурную часть ОМВД России по Елабужскому району поступило сообщение о том, что в одном из дворов города Елабуга мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножами бросается на подростков", - говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили мужчину, который нецензурно высказывался в отношении несовершеннолетних и размахивал двумя предметами, похожими на ножи. Полицейские задержали 37-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что у задержанного во дворе дома произошел конфликт с 16-летним подростком. После этого мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя ножами в руках и стал высказывать угрозы убийством. Пострадавших нет.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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РоссияПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)ЕлабугаЕлабужский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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