https://ria.ru/20220708/zaderzhanie-1801237463.html

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку - РИА Новости, 08.07.2022

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего убийством подростку

Сотрудники полиции задержали в Елабуге мужчину, который в ходе конфликта с подростком угрожал убийством, сообщило МВД по Татарстану. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:15

2022-07-08T15:15

2022-07-08T15:15

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

елабуга

елабужский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Елабуге мужчину, который в ходе конфликта с подростком угрожал убийством, сообщило МВД по Татарстану."Вечером 7 июня в дежурную часть ОМВД России по Елабужскому району поступило сообщение о том, что в одном из дворов города Елабуга мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножами бросается на подростков", - говорится в сообщении.На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили мужчину, который нецензурно высказывался в отношении несовершеннолетних и размахивал двумя предметами, похожими на ножи. Полицейские задержали 37-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Установлено, что у задержанного во дворе дома произошел конфликт с 16-летним подростком. После этого мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя ножами в руках и стал высказывать угрозы убийством. Пострадавших нет.В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html

https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800661341.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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елабужский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), елабуга, елабужский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)