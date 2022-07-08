16:32 08.07.2022 (обновлено: 17:33 08.07.2022)
Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии
Президент США Байден заявил, что глубоко опечален нападением на Синдзо Абэ
© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
© AP Photo / Marco Garcia
Синдзо Абэ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает случившееся трагедией для Японии, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Белого дома.
"Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал", - сообщил Байден.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время уличного выступления политика. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Абэ было 67 лет.
Ямагами задержали на месте, позднее он признался в содеянном.
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