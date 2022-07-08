https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801269629.html

Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии

Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии - РИА Новости, 08.07.2022

Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии

Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:32

2022-07-08T16:32

2022-07-08T17:33

в мире

япония

сша

синдзо абэ

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает случившееся трагедией для Японии, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Белого дома.Американский президент отметил, что Абэ был сторонником союза между США и Японией, между народами двух стран.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время уличного выступления политика. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Абэ было 67 лет.Ямагами задержали на месте, позднее он признался в содеянном.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

https://ria.ru/20220630/gosdolg-1799181272.html

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в мире, япония, сша, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ