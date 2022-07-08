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Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии - РИА Новости, 08.07.2022
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Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии
Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии - РИА Новости, 08.07.2022
Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии
Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:32
2022-07-08T17:33
в мире
япония
сша
синдзо абэ
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает случившееся трагедией для Японии, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Белого дома.Американский президент отметил, что Абэ был сторонником союза между США и Японией, между народами двух стран.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время уличного выступления политика. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Абэ было 67 лет.Ямагами задержали на месте, позднее он признался в содеянном.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
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в мире, япония, сша, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
16:32 08.07.2022 (обновлено: 17:33 08.07.2022)
 
Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии

Президент США Байден заявил, что глубоко опечален нападением на Синдзо Абэ

© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Marco Garcia
Синдзо Абэ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ошеломлен, возмущен и глубоко опечален нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также считает случившееся трагедией для Японии, следует из опубликованного в пятницу сообщения на сайте Белого дома.
"Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал", - сообщил Байден.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:14
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Американский президент отметил, что Абэ был сторонником союза между США и Японией, между народами двух стран.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время уличного выступления политика. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Абэ было 67 лет.
Ямагами задержали на месте, позднее он признался в содеянном.
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В миреЯпонияСШАСиндзо АбэНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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