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Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном
Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном - РИА Новости, 08.07.2022
Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном
Представители полиции префектуры Нара, где ранее в пятницу было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили, что арестованный... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:47
2022-07-08T15:47
2022-07-08T19:41
в мире
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Представители полиции префектуры Нара, где ранее в пятницу было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили, что арестованный 41-летний Тэцуя Ямагами признался в содеянном.По их данных, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.Кроме этого, стало известно, что Ямагами прибыл к месту нападения на поезде.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
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в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ
15:47 08.07.2022 (обновлено: 19:41 08.07.2022)
Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном
Арестованный после нападения на экс-премьера Синдзо Абэ в Японии признался в содеянном
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Представители полиции префектуры Нара, где ранее в пятницу было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили, что арестованный 41-летний Тэцуя Ямагами признался в содеянном.
"Он сказал нам: "Абсолютно точно, что это сделал я", - отметили представители правоохранительных органов в ходе пресс-конференции.
По их данных, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.
Кроме этого, стало известно, что Ямагами прибыл к месту нападения на поезде.
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара
во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.