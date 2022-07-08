https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801253573.html

Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном

Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном - РИА Новости, 08.07.2022

Арестованный за нападение на Синдзо Абэ признался в содеянном

Представители полиции префектуры Нара, где ранее в пятницу было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили, что арестованный... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:47

2022-07-08T15:47

2022-07-08T19:41

в мире

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Представители полиции префектуры Нара, где ранее в пятницу было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили, что арестованный 41-летний Тэцуя Ямагами признался в содеянном.По их данных, при нападении мужчина использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.Кроме этого, стало известно, что Ямагами прибыл к месту нападения на поезде.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

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в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ