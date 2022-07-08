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Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ
Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ
Египетские власти в пятницу выразили соболезнования Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ, президент отметил, что Абэ был экстраординарным лидером. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:59
2022-07-08T14:01
в мире
египет
япония
синдзо абэ
абдель фаттах ас-сиси
каир (город)
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КАИР, 8 июл – РИА Новости. Египетские власти в пятницу выразили соболезнования Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ, президент отметил, что Абэ был экстраординарным лидером.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Власти Египта и египтяне приносят искренние соболезнования японцам и семье экс-премьера и отмечают значительную роль, которую Абэ в ходе политического пути сыграл в укреплении отношений между странами", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Египта.В начале года в Каире было сдано в эксплуатацию шоссе Синдзо Абэ – по словам президента Египта, трасса была так названа в знак крепких отношений между Каиром и Токио.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
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в мире, египет, япония, синдзо абэ, абдель фаттах ас-сиси, каир (город)
13:59 08.07.2022 (обновлено: 14:01 08.07.2022)
 
Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ

Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели экс-премьера Синдзо Абэ

© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Marco Garcia
Синдзо Абэ. Архивное фото
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КАИР, 8 июл – РИА Новости. Египетские власти в пятницу выразили соболезнования Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ, президент отметил, что Абэ был экстраординарным лидером.
Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет.
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"Абэ был экстраординарным лидером Японии и другом Египта, поддерживавшим путь развития Египта в рамках превосходных отношений Каира и Токио, в укрепление которых покойный внес вклад", - говорится в заявлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, принесшего соболезнования властям Японии и жителям страны.
"Власти Египта и египтяне приносят искренние соболезнования японцам и семье экс-премьера и отмечают значительную роль, которую Абэ в ходе политического пути сыграл в укреплении отношений между странами", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Египта.
В начале года в Каире было сдано в эксплуатацию шоссе Синдзо Абэ – по словам президента Египта, трасса была так названа в знак крепких отношений между Каиром и Токио.
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В миреЕгипетЯпонияСиндзо АбэАбдель Фаттах ас-СисиКаир (город)
 
 
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