https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801207355.html

Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ

Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Президент Египта выразил соболезнования Японии из-за гибели Синдзо Абэ

Египетские власти в пятницу выразили соболезнования Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ, президент отметил, что Абэ был экстраординарным лидером. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:59

2022-07-08T13:59

2022-07-08T14:01

в мире

египет

япония

синдзо абэ

абдель фаттах ас-сиси

каир (город)

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КАИР, 8 июл – РИА Новости. Египетские власти в пятницу выразили соболезнования Японии в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ, президент отметил, что Абэ был экстраординарным лидером.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Власти Египта и египтяне приносят искренние соболезнования японцам и семье экс-премьера и отмечают значительную роль, которую Абэ в ходе политического пути сыграл в укреплении отношений между странами", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Египта.В начале года в Каире было сдано в эксплуатацию шоссе Синдзо Абэ – по словам президента Египта, трасса была так названа в знак крепких отношений между Каиром и Токио.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

https://ria.ru/20220628/rosatom-1798715011.html

египет

япония

каир (город)

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в мире, египет, япония, синдзо абэ, абдель фаттах ас-сиси, каир (город)