https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на Синдзо Абэ
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на Синдзо Абэ
Полиция обнаружила возможные взрывчатые вещества в квартире напавшего на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, людей просят отойти на безопасное расстояние,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:48
2022-07-08T12:48
2022-07-08T13:10
в мире
япония
синдзо абэ
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила возможные взрывчатые вещества в квартире напавшего на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, людей просят отойти на безопасное расстояние, передает телеканал NHK.По данным телеканала, полицейские, среди которых были специалисты в специальных защитных костюмах, прибыли к зданию, где проживал 41-летний Тэцуя Ямагами около пяти вечера по местному времени (11.00 мск).Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск) после совершенного на него нападения. Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови.
https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800400595.html
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в мире, япония, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:48 08.07.2022 (обновлено: 13:10 08.07.2022)
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на Синдзо Абэ
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на экс-премьера Японии Абэ