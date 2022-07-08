https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801179298.html

В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии

В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии - РИА Новости, 08.07.2022

В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был патриотом Японии и предпочитал отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:40

2022-07-08T12:40

2022-07-08T12:40

в мире

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

владимир путин

дмитрий песков

синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был патриотом Японии и предпочитал отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, сейчас подобная политическая воля в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу, комментируя покушение на японского политика."Мы также глубоко соболезнуем, соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ, во-первых, был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ