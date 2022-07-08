https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801179298.html
В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии
В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии - РИА Новости, 08.07.2022
В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был патриотом Японии и предпочитал отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:40
2022-07-08T12:40
2022-07-08T12:40
в мире
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
владимир путин
дмитрий песков
синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был патриотом Японии и предпочитал отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, сейчас подобная политическая воля в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу, комментируя покушение на японского политика."Мы также глубоко соболезнуем, соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ, во-первых, был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ
В Кремле назвали Синдзо Абэ патриотом Японии
Песков назвал Синдзо Абэ патриотом Японии и отметил его хорошие отношения с Путиным