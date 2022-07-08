https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801150068.html

Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ

Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован "чудовищным нападением" на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:21

2022-07-08T11:21

2022-07-08T11:25

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эммануэль макрон

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

фумио кисида

нобуо киси

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован "чудовищным нападением" на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

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