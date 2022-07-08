Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801150068.html
Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ
Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован "чудовищным нападением" на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:21
2022-07-08T11:25
в мире
франция
япония
эммануэль макрон
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
фумио кисида
нобуо киси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801117423_0:181:2500:1587_1920x0_80_0_0_70053d96bca08752076ec84c6df3455f.jpg
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован "чудовищным нападением" на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
https://ria.ru/20220708/abe-1801104152.html
франция
япония
нара (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801117423_72:0:2428:1767_1920x0_80_0_0_8d161a6d7be3fac5dfd956a2d90dce2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, япония, эммануэль макрон, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, фумио кисида, нобуо киси, нара (город)
11:21 08.07.2022 (обновлено: 11:25 08.07.2022)
 
Макрон назвал чудовищным нападение на экс-премьера Японии Абэ

Президент Франции Макрон шокирован нападением на экс-премьера Японии Абэ

© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован "чудовищным нападением" на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Сильно шокирован чудовищным нападением, которому подвергся Синдзо Абэ. Мои мысли - с семьей и близкими великого премьер-министра. Франция - рядом с японским народом", - написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:14
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 06:05
СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
 
В миреФранцияЯпонияЭммануэль МакронУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо АбэФумио КисидаНобуо КисиНара (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала