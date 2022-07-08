Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801114512.html
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на японского экс-премьера Синдзо Абэ и заявил, что не знает, что стоит за покушением... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:37
2022-07-08T09:03
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
синдзо абэ
нара (город)
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603326166_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_694330136ced36a5d2f9d9204d607fa1.jpg
ДЕНПАСАР, (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на японского экс-премьера Синдзо Абэ и заявил, что не знает, что стоит за покушением на политика.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время политик находится в больнице Университета префектуры Нара. На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
https://ria.ru/20220708/abe-1801104152.html
россия
нара (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603326166_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c7570bffc409960e4df2294a9aa5d350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), синдзо абэ, нара (город), покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
08:37 08.07.2022 (обновлено: 09:03 08.07.2022)
 
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ

Лавров: я не знаю, кто стоит за покушением на бывшего премьера Японии Абэ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭкс-премьер Японии Синдзо Абэ
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР, (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на японского экс-премьера Синдзо Абэ и заявил, что не знает, что стоит за покушением на политика.
"Я не знаю, что стоит за этим покушением, узнал об этом в ходе заседания "группы двадцати". Я в общем-то был первым, кто начал свое выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшествием", - сказал Лавров журналистам.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время политик находится в больнице Университета префектуры Нара. На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
06:05
СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения
 
В миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Синдзо АбэНара (город)Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала