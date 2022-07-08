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Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на японского экс-премьера Синдзо Абэ и заявил, что не знает, что стоит за покушением... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:37
2022-07-08T08:37
2022-07-08T09:03
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
синдзо абэ
нара (город)
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ДЕНПАСАР, (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на японского экс-премьера Синдзо Абэ и заявил, что не знает, что стоит за покушением на политика.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время политик находится в больнице Университета префектуры Нара. На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), синдзо абэ, нара (город), покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
08:37 08.07.2022 (обновлено: 09:03 08.07.2022)
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Лавров: я не знаю, кто стоит за покушением на бывшего премьера Японии Абэ