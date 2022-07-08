https://ria.ru/20220708/vklady-1801215336.html
Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Сенаторы в пятницу одобрили закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:17
2022-07-08T14:17
2022-07-08T14:52
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.Оговаривается, что это будет право банка ввести такую комиссию, а не его обязанность.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, данные нормы будут распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.Ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что это подход рыночный - кто-то захочет такую комиссию ввести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков.
https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, россия
14:17 08.07.2022 (обновлено: 14:52 08.07.2022)
Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.
Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.
Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.
Оговаривается, что это будет право банка ввести такую комиссию, а не его обязанность.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, данные нормы будут распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
Ранее первый замглавы Минэкономразвития
Илья Торосов отметил, что это подход рыночный - кто-то захочет такую комиссию ввести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков.