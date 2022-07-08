https://ria.ru/20220708/vklady-1801215336.html

Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Сенаторы в пятницу одобрили закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:17

2022-07-08T14:17

2022-07-08T14:52

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.Оговаривается, что это будет право банка ввести такую комиссию, а не его обязанность.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, данные нормы будут распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.Ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что это подход рыночный - кто-то захочет такую комиссию ввести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков.

https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html

https://ria.ru/20220703/ulovki-1799848969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, россия