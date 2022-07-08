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Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ

Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ

В социальных сетях появилось видео с места покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:49

2022-07-08T06:49

2022-07-08T09:11

в мире

нара (город)

япония

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео с места покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.В кадре заметна группа людей, собравшихся вокруг раненого политика. Немного в стороне от них сотрудники службы безопасности уводят человека, заломив ему руки за спину. Вероятно, это задержанный преступник.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину, после второго выстрела экс-премьер упал. Его доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".Стрелявшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

нара (город)

япония

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в мире, нара (город), япония, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ