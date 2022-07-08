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Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ
Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ
В социальных сетях появилось видео с места покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:49
2022-07-08T06:49
2022-07-08T09:11
в мире
нара (город)
япония
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео с места покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.В кадре заметна группа людей, собравшихся вокруг раненого политика. Немного в стороне от них сотрудники службы безопасности уводят человека, заломив ему руки за спину. Вероятно, это задержанный преступник.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину, после второго выстрела экс-премьер упал. Его доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".Стрелявшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.
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РИА Новости
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в мире, нара (город), япония, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ
06:49 08.07.2022 (обновлено: 09:11 08.07.2022)
Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ
Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ, на кадрах видно задержание нападавшего
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
В социальных сетях появилось видео с места покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ролик опубликован
в Telegram-канале РИА Новости.
В кадре заметна группа людей, собравшихся вокруг раненого политика. Немного в стороне от них сотрудники службы безопасности уводят человека, заломив ему руки за спину. Вероятно, это задержанный преступник.
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину, после второго выстрела экс-премьер упал. Его доставили в больницу Университета префектуры Нара, сообщается, что он в критическом состоянии "с остановкой сердца и легких".
Стрелявшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.