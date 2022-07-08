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СМИ: экс-глава МИД Британии может объявить о выдвижении на место Джонсона
СМИ: экс-глава МИД Британии может объявить о выдвижении на место Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: экс-глава МИД Британии может объявить о выдвижении на место Джонсона
Бывший глава МИД Британии Джереми Хант может в ближайшие дни объявить о выдвижении своей кандидатуры в лидеры правящей Консервативной партии Великобритании,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:11
2022-07-08T15:11
2022-07-08T15:25
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший глава МИД Британии Джереми Хант может в ближайшие дни объявить о выдвижении своей кандидатуры в лидеры правящей Консервативной партии Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.Как отмечает Sky News, близкий к Ханту источник заявил, что тот "практически уверен" в своем выдвижении, поскольку его поддержка внутри партии растет.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту британского премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть пост, чтобы его место занял новый руководитель, не дожидаясь партийного съезда осенью.
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в мире, великобритания, борис джонсон, тереза мэй
15:11 08.07.2022 (обновлено: 15:25 08.07.2022)
СМИ: экс-глава МИД Британии может объявить о выдвижении на место Джонсона
Экс-глава МИД Британии Хант может объявить о выдвижении в лидеры консерваторов