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Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
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Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ
Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ
Отношения Лондона и Вашингтона, которые уже пережили президентство Дональда Трампа и Brexit, переживут и отставку Бориса Джонсона с поста британского премьера - РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:03
2022-07-08T15:08
в мире
великобритания
сша
дональд трамп
тереза мэй
джо байден
афганистан
борис джонсон
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отношения Лондона и Вашингтона, которые уже пережили президентство Дональда Трампа и Brexit, переживут и отставку Бориса Джонсона с поста британского премьера - и могут даже улучшиться, пишет газета Politico.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет исполнять премьерские обязанности до назначения нового лидера партии.Согласно публикации, в прошлом у Джонсона и американского президента Джо Байдена "были разногласия как по стилю, так и по существу", причем "некоторый ущерб" был нанесен еще задолго до президентства Байдена.Автор материала отмечает, что Джонсон сравнивал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с "медсестрой-садисткой в ​​психиатрической больнице". Байден, в свою очередь, ранее называл Джонсона "своего рода физическим и эмоциональным клоном" бывшего главы США Дональда Трампа, который составил ему конкуренцию на президентских выборах в США 2020 года.Кроме того, в кругах Байдена никогда не была популярна идея Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза), сторонником которой был Джонсон. Сам Джонсон "осторожно упрекал" Байдена в связи с выводом американских войск из Афганистана, говорится в статье.Вместе с тем, по мнению бывших чиновников и аналитиков, уход Джонсона не окажет значительного влияния на отношения между правительствами США и Великобритании. Как отметил неназванный собеседник газеты, Байден и Джонсон "хорошо поладили", когда встретились. По мнению автора статьи, отношения двух стран не только переживут отставку Джонсона, но "могут даже улучшиться".
https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html
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в мире, великобритания, сша, дональд трамп, тереза мэй, джо байден, афганистан, борис джонсон
15:03 08.07.2022 (обновлено: 15:08 08.07.2022)
 
Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ

Politico: отношения Лондона и Вашингтона переживут отставку Джонсона и могут улучшиться

© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отношения Лондона и Вашингтона, которые уже пережили президентство Дональда Трампа и Brexit, переживут и отставку Бориса Джонсона с поста британского премьера - и могут даже улучшиться, пишет газета Politico.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет исполнять премьерские обязанности до назначения нового лидера партии.
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Согласно публикации, в прошлом у Джонсона и американского президента Джо Байдена "были разногласия как по стилю, так и по существу", причем "некоторый ущерб" был нанесен еще задолго до президентства Байдена.
Автор материала отмечает, что Джонсон сравнивал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с "медсестрой-садисткой в ​​психиатрической больнице". Байден, в свою очередь, ранее называл Джонсона "своего рода физическим и эмоциональным клоном" бывшего главы США Дональда Трампа, который составил ему конкуренцию на президентских выборах в США 2020 года.
Кроме того, в кругах Байдена никогда не была популярна идея Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза), сторонником которой был Джонсон. Сам Джонсон "осторожно упрекал" Байдена в связи с выводом американских войск из Афганистана, говорится в статье.
Вместе с тем, по мнению бывших чиновников и аналитиков, уход Джонсона не окажет значительного влияния на отношения между правительствами США и Великобритании. Как отметил неназванный собеседник газеты, Байден и Джонсон "хорошо поладили", когда встретились. По мнению автора статьи, отношения двух стран не только переживут отставку Джонсона, но "могут даже улучшиться".
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В миреВеликобританияСШАДональд ТрампТереза МэйДжо БайденАфганистанБорис Джонсон
 
 
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