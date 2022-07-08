https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801230733.html

Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ

Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Отношения Великобритании и США переживут отставку Джонсона, пишут СМИ

Отношения Лондона и Вашингтона, которые уже пережили президентство Дональда Трампа и Brexit, переживут и отставку Бориса Джонсона с поста британского премьера - РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:03

2022-07-08T15:03

2022-07-08T15:08

в мире

великобритания

сша

дональд трамп

тереза мэй

джо байден

афганистан

борис джонсон

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Отношения Лондона и Вашингтона, которые уже пережили президентство Дональда Трампа и Brexit, переживут и отставку Бориса Джонсона с поста британского премьера - и могут даже улучшиться, пишет газета Politico.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, он будет исполнять премьерские обязанности до назначения нового лидера партии.Согласно публикации, в прошлом у Джонсона и американского президента Джо Байдена "были разногласия как по стилю, так и по существу", причем "некоторый ущерб" был нанесен еще задолго до президентства Байдена.Автор материала отмечает, что Джонсон сравнивал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с "медсестрой-садисткой в ​​психиатрической больнице". Байден, в свою очередь, ранее называл Джонсона "своего рода физическим и эмоциональным клоном" бывшего главы США Дональда Трампа, который составил ему конкуренцию на президентских выборах в США 2020 года.Кроме того, в кругах Байдена никогда не была популярна идея Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза), сторонником которой был Джонсон. Сам Джонсон "осторожно упрекал" Байдена в связи с выводом американских войск из Афганистана, говорится в статье.Вместе с тем, по мнению бывших чиновников и аналитиков, уход Джонсона не окажет значительного влияния на отношения между правительствами США и Великобритании. Как отметил неназванный собеседник газеты, Байден и Джонсон "хорошо поладили", когда встретились. По мнению автора статьи, отношения двух стран не только переживут отставку Джонсона, но "могут даже улучшиться".

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

великобритания

сша

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в мире, великобритания, сша, дональд трамп, тереза мэй, джо байден, афганистан, борис джонсон