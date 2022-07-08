https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801129196.html
Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России
Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России
Совет Федерации зеркально ответит на действия Лондона, запретившего российским дипломатам посещать британский парламент, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:59
2022-07-08T09:59
2022-07-08T11:13
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Совет Федерации зеркально ответит на действия Лондона, запретившего российским дипломатам посещать британский парламент, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.По словам Тимченко, главе британской дипмиссии и другим ее сотрудникам откажут в возможности посещать Совет Федерации."Такое решение принимается после получения информации о том, что нашему послу в Лондоне и российским дипломатам запрещено посещение здания парламента Великобритании", — сказал сенатор, добавив, что аппарату Совфеда отдадут соответствующее распоряжение.Тимченко напомнил, что в последнее время санкционные ограничения в отношении российских официальных лиц за рубежом встречаются повсеместно."Но наши английские коллеги пошли еще дальше. Имеется информация об ограничении возможности работы нашим официальным лицам — послу России, сотрудникам посольства России в Великобритании, речь идет об ограничении посещения ими здания парламента Великобритании", — сказал он.По словам сенатора, запрет для российских дипломатов подписали спикеры обеих палат британского парламента."В этой ситуации мы не можем оставаться, не реагируя на нее", — убежден он.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, назвал действия британских властей хамской дипломатической выходкой. Россия должна проявлять твердость в отстаивании своих позиций и чести, уверен он.Запрет российским дипломатам посещать парламент Великобритании неофициально действовал с начала военной спецоперации на Украине, но в середине июня его впервые подтвердили в письменной форме.
https://ria.ru/20220705/boepripasy-1800433452.html
https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html
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в мире, россия, великобритания, совет федерации рф, лондон, парламент великобритании
09:59 08.07.2022 (обновлено: 11:13 08.07.2022)
Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России
Сенатор Тимченко: Совфед запретит послу Британии в Москве доступ в свои здания
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Совет Федерации зеркально ответит на действия Лондона, запретившего российским дипломатам посещать британский парламент, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Сейчас на заседании комитета по регламенту мы обсудим этот вопрос и примем такое решение, затем на заседании Совета Федерации я проинформирую сенаторов", — сказал он.
По словам Тимченко, главе британской дипмиссии и другим ее сотрудникам откажут в возможности посещать Совет Федерации
.
"Такое решение принимается после получения информации о том, что нашему послу в Лондоне
и российским дипломатам запрещено посещение здания парламента Великобритании
", — сказал сенатор, добавив, что аппарату Совфеда отдадут соответствующее распоряжение.
Тимченко напомнил, что в последнее время санкционные ограничения в отношении российских официальных лиц за рубежом встречаются повсеместно.
"Но наши английские коллеги пошли еще дальше. Имеется информация об ограничении возможности работы нашим официальным лицам — послу России, сотрудникам посольства России в Великобритании, речь идет об ограничении посещения ими здания парламента Великобритании", — сказал он.
По словам сенатора, запрет для российских дипломатов подписали спикеры обеих палат британского парламента.
"В этой ситуации мы не можем оставаться, не реагируя на нее", — убежден он.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
, в свою очередь, назвал действия британских властей хамской дипломатической выходкой. Россия должна проявлять твердость в отстаивании своих позиций и чести, уверен он.
Запрет российским дипломатам посещать парламент Великобритании неофициально действовал с начала военной спецоперации на Украине, но в середине июня его впервые подтвердили в письменной форме.