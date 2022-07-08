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В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html
В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие
В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие - РИА Новости, 08.07.2022
В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие
Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:57
2022-07-08T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
лисичанск
нато
ситуация в днр и лнр
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены десятки единиц военной техники: танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО и зенитные ракетные комплексы советского и украинского производства. Значительную часть экспозиции составили образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, поставленные украинским вооруженным формированиям странами Запада. Среди них - противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, "бесшумные" 60-мм мины для легких минометов, а также 155-мм снаряды для гаубиц."Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего - просто бьем противника и гоним их с нашей земли. Все вооружение, которое будет поступать нацистам украинским, (с ним – ред.) будет также, как и все, что вы здесь видите. Что-то уцелевшее заберем себе, будем выполнять задачи уже с этим вооружением, а все, что не заберем - будем уничтожать", - сообщил РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР, генерал-майор Ян Лещенко.Также союзным войскам удалось захватить штабные карты, личные документы украинских военнослужащих, боевые наставления и инструкции по эксплуатации различных систем вооружения, средства связи, беспилотники и медицинское оборудование. Все это западное вооружение украинские формирования в спешке побросали при бегстве из Лисичанска под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html
луганская народная республика
россия
украина
лисичанск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Танки, гранатометы, пулеметы: в освобожденном Лисичанске устроили выставку трофейного вооружения
Танки, гранатометы, пулеметы: в освобожденном Лисичанске устроили выставку трофейного вооружения
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, лисичанск, нато, ситуация в днр и лнр
18:57 08.07.2022 (обновлено: 20:06 08.07.2022)
 
В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие

В Лисичанске организовали выставку трофейного оружия, поставленного на Украину Западом

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены десятки единиц военной техники: танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО и зенитные ракетные комплексы советского и украинского производства. Значительную часть экспозиции составили образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, поставленные украинским вооруженным формированиям странами Запада. Среди них - противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, "бесшумные" 60-мм мины для легких минометов, а также 155-мм снаряды для гаубиц.
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"Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего - просто бьем противника и гоним их с нашей земли. Все вооружение, которое будет поступать нацистам украинским, (с ним – ред.) будет также, как и все, что вы здесь видите. Что-то уцелевшее заберем себе, будем выполнять задачи уже с этим вооружением, а все, что не заберем - будем уничтожать", - сообщил РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР, генерал-майор Ян Лещенко.
Также союзным войскам удалось захватить штабные карты, личные документы украинских военнослужащих, боевые наставления и инструкции по эксплуатации различных систем вооружения, средства связи, беспилотники и медицинское оборудование. Все это западное вооружение украинские формирования в спешке побросали при бегстве из Лисичанска под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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