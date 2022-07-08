https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html

В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие

В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие - РИА Новости, 08.07.2022

В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие

Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:57

2022-07-08T18:57

2022-07-08T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

лисичанск

нато

ситуация в днр и лнр

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, среди которого множество поставленных странами Запада образцов, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены десятки единиц военной техники: танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО и зенитные ракетные комплексы советского и украинского производства. Значительную часть экспозиции составили образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, поставленные украинским вооруженным формированиям странами Запада. Среди них - противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, "бесшумные" 60-мм мины для легких минометов, а также 155-мм снаряды для гаубиц."Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего - просто бьем противника и гоним их с нашей земли. Все вооружение, которое будет поступать нацистам украинским, (с ним – ред.) будет также, как и все, что вы здесь видите. Что-то уцелевшее заберем себе, будем выполнять задачи уже с этим вооружением, а все, что не заберем - будем уничтожать", - сообщил РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР, генерал-майор Ян Лещенко.Также союзным войскам удалось захватить штабные карты, личные документы украинских военнослужащих, боевые наставления и инструкции по эксплуатации различных систем вооружения, средства связи, беспилотники и медицинское оборудование. Все это западное вооружение украинские формирования в спешке побросали при бегстве из Лисичанска под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

луганская народная республика

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украина

лисичанск

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Танки, гранатометы, пулеметы: в освобожденном Лисичанске устроили выставку трофейного вооружения Танки, гранатометы, пулеметы: в освобожденном Лисичанске устроили выставку трофейного вооружения 2022-07-08T18:57 true PT1M37S

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, лисичанск, нато, ситуация в днр и лнр