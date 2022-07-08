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Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801159785.html
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск
В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:44
2022-07-08T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей шойгу
владимир путин
лисичанск
луганская народная республика
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ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Богоявленский Предтеченский женский монастырь под Лисичанском украинские боевики хотели уничтожить неоднократно. По словам игуменьи Екатерины, националистам не нравилось, что монастырь находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. Во время боев за Лисичанск они обстреляли монашескую обитель, повредили святой источник и ранили настоятельницу.Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, русская православная церковь, московский патриархат
11:44 08.07.2022 (обновлено: 11:46 08.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск

В ЛНР во время боев за Лисичанск украинские националисты обстреляли женский монастырь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Богоявленский Предтеченский женский монастырь под Лисичанском украинские боевики хотели уничтожить неоднократно. По словам игуменьи Екатерины, националистам не нравилось, что монастырь находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. Во время боев за Лисичанск они обстреляли монашескую обитель, повредили святой источник и ранили настоятельницу.
Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ШойгуВладимир ПутинЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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