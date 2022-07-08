https://ria.ru/20220708/ukraina-1801159785.html

Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск

Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск

В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:44

2022-07-08T11:44

2022-07-08T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сергей шойгу

владимир путин

лисичанск

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg

ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Богоявленский Предтеченский женский монастырь под Лисичанском украинские боевики хотели уничтожить неоднократно. По словам игуменьи Екатерины, националистам не нравилось, что монастырь находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. Во время боев за Лисичанск они обстреляли монашескую обитель, повредили святой источник и ранили настоятельницу.Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, русская православная церковь, московский патриархат