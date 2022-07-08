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Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск
В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:44
2022-07-08T11:44
2022-07-08T11:46
специальная военная операция на украине
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владимир путин
лисичанск
луганская народная республика
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ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. В ходе боев за Лисичанск в ЛНР украинские националисты обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Богоявленский Предтеченский женский монастырь под Лисичанском украинские боевики хотели уничтожить неоднократно. По словам игуменьи Екатерины, националистам не нравилось, что монастырь находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. Во время боев за Лисичанск они обстреляли монашескую обитель, повредили святой источник и ранили настоятельницу.Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, русская православная церковь, московский патриархат
11:44 08.07.2022 (обновлено: 11:46 08.07.2022)
Украинские военные обстреляли женский монастырь во время боев за Лисичанск
В ЛНР во время боев за Лисичанск украинские националисты обстреляли женский монастырь