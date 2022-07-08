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Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP - РИА Новости, 08.07.2022
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Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP
Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP - РИА Новости, 08.07.2022
Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP
Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой" после того, как предприниматель пришел к выводу о невозможности установить, сколько в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:51
2022-07-08T02:51
в мире
илон маск
вашингтон
twitter
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой" после того, как предприниматель пришел к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.В окружении предпринимателя, по данным издания, говорят о невозможности оценить коммерческие перспективы покупки и винят Twitter в недостаточной готовности к сотрудничеству.Один из источников допустил, что в ближайшем будущем от команды Маска можно ожидать "смены курса", но не уточнил, в чем она может заключаться. Возможный выход миллиардера из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии, предполагает Washington Post.
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в мире, илон маск, вашингтон, twitter
02:51 08.07.2022
 
Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP

Washington Post: покупка Илоном Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой"

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой" после того, как предприниматель пришел к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.
Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.
"Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки", — говорится в публикации.
В окружении предпринимателя, по данным издания, говорят о невозможности оценить коммерческие перспективы покупки и винят Twitter в недостаточной готовности к сотрудничеству.
Один из источников допустил, что в ближайшем будущем от команды Маска можно ожидать "смены курса", но не уточнил, в чем она может заключаться. Возможный выход миллиардера из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии, предполагает Washington Post.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 15:11
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ
 
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