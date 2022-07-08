https://ria.ru/20220708/twitter-1801100251.html

Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP

Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP - РИА Новости, 08.07.2022

Покупка Маском Twitter оказалась под "серьезной угрозой", пишет WP

Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой" после того, как предприниматель пришел к выводу о невозможности установить, сколько в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:51

2022-07-08T02:51

2022-07-08T02:51

в мире

илон маск

вашингтон

twitter

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Покупка компании Twitter Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой" после того, как предприниматель пришел к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах.Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.В окружении предпринимателя, по данным издания, говорят о невозможности оценить коммерческие перспективы покупки и винят Twitter в недостаточной готовности к сотрудничеству.Один из источников допустил, что в ближайшем будущем от команды Маска можно ожидать "смены курса", но не уточнил, в чем она может заключаться. Возможный выход миллиардера из сделки, вероятно, повлечет за собой масштабные юридические баталии, предполагает Washington Post.

https://ria.ru/20220624/mask-1797871158.html

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в мире, илон маск, вашингтон, twitter