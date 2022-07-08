02:40 08.07.2022 (обновлено: 02:54 08.07.2022)
Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ
"Европейская правда": Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома" по просьбе ФРГ
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока", пишет "Европейская правда" со ссылкой на информированные источники.
"Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора", — пишет издание.
Собеседники портала утверждают, что формальным поводом к отмене санкций станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее призвал Канаду передать турбину Германии. Кроме того, Оттава планирует аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
"Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима"", — заявил собеседник издания в минэнерго Украины.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.