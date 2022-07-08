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Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
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Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ
Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ
Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока", пишет "Европейская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:40
2022-07-08T02:54
роберт хабек
канада
украина
германия
газпром
евросоюз
siemens
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока", пишет "Европейская правда" со ссылкой на информированные источники.Собеседники портала утверждают, что формальным поводом к отмене санкций станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее призвал Канаду передать турбину Германии. Кроме того, Оттава планирует аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.В Киеве ожидаемое решение Канады вызвало недовольство, пишет издание.При этом портал утверждает, что еще 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором киевский чиновник уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу."Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800792469.html
https://ria.ru/20220623/turbiny-1797661064.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220706/sevpotok-1800620415.html
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роберт хабек, канада, украина, германия, газпром, евросоюз, siemens, в мире
02:40 08.07.2022 (обновлено: 02:54 08.07.2022)
 
Канада обманула Украину с турбинами для "Северного потока", пишет СМИ

"Европейская правда": Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома" по просьбе ФРГ

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Германии
Газопровод Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для "Северного потока", пишет "Европейская правда" со ссылкой на информированные источники.
"Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора", — пишет издание.
Собеседники портала утверждают, что формальным поводом к отмене санкций станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее призвал Канаду передать турбину Германии. Кроме того, Оттава планирует аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
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В Киеве ожидаемое решение Канады вызвало недовольство, пишет издание.
"Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима"", — заявил собеседник издания в минэнерго Украины.
При этом портал утверждает, что еще 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором киевский чиновник уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
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После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
Как ранее сообщала газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания может полностью прекратить поставки газа в страну.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посчитал странным "приплетать ко всему политику", назвав ситуацию с трубопроводом технологической проблемой.
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Роберт ХабекКанадаУкраинаГерманияГазпромЕвросоюзSiemensВ мире
 
 
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