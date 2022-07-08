Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/tranzit-1801302170.html
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 08.07.2022
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград
Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, заявила... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:54
2022-07-08T22:55
россия
литва
еврокомиссия
калининград
калининградская область
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — сообщила она.По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Брюссель и Вильнюс примут единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.Она добавила, что российские экономические партнеры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничительных мер.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что комиссия пока не подготовила рекомендации для Вильнюса по вопросу транзита российских товаров в Калининград, но находится в контакте с местными властями.Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: строительных материалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом около пятидесяти процентов от всего объема перевозок.В МИД России назвали такие действия агрессивными и выходящими за пределы недружественных линий. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.В свою очередь, литовские власти утверждают, что только выполняли санкции Евросоюза. При этом президент страны Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.
https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html
https://ria.ru/20220622/litva-1797390162.html
https://ria.ru/20220620/tranzit-1796859783.html
россия
литва
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, литва, еврокомиссия, калининград, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
17:54 08.07.2022 (обновлено: 22:55 08.07.2022)
 
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград

Захарова обещала Еврокомиссии жесткие меры при сохранении проблемы транзита в Калининград

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — сообщила она.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:41
СМИ: Германия потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининград
По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Брюссель и Вильнюс примут единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.

"Ожидать до бесконечности мы не будем. <…> Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российские экономические партнеры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничительных мер.
Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что комиссия пока не подготовила рекомендации для Вильнюса по вопросу транзита российских товаров в Калининград, но находится в контакте с местными властями.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:59
Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: строительных материалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом около пятидесяти процентов от всего объема перевозок.
В МИД России назвали такие действия агрессивными и выходящими за пределы недружественных линий. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 19:28
Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС
В свою очередь, литовские власти утверждают, что только выполняли санкции Евросоюза. При этом президент страны Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.
По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
 
РоссияЛитваЕврокомиссияКалининградКалининградская областьЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала