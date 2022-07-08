https://ria.ru/20220708/tranzit-1801302170.html

МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград

МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 08.07.2022

МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград

Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, заявила... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:54

2022-07-08T17:54

2022-07-08T22:55

россия

литва

еврокомиссия

калининград

калининградская область

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия примет жесткие меры в отношении Литвы и Евросоюза, если они не найдут решение вопроса о транзите в Калининградскую область в ближайшее время, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время", — сообщила она.По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Брюссель и Вильнюс примут единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в Калининградскую область.Она добавила, что российские экономические партнеры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничительных мер.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что комиссия пока не подготовила рекомендации для Вильнюса по вопросу транзита российских товаров в Калининград, но находится в контакте с местными властями.Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: строительных материалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом около пятидесяти процентов от всего объема перевозок.В МИД России назвали такие действия агрессивными и выходящими за пределы недружественных линий. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.В свою очередь, литовские власти утверждают, что только выполняли санкции Евросоюза. При этом президент страны Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.

https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799502145.html

https://ria.ru/20220622/litva-1797390162.html

https://ria.ru/20220620/tranzit-1796859783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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