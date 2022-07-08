https://ria.ru/20220708/tramp-1801304377.html

Трамп назвал погибшего Синдзо Абэ объединителем и патриотом

Трамп назвал погибшего Синдзо Абэ объединителем и патриотом - РИА Новости, 08.07.2022

Трамп назвал погибшего Синдзо Абэ объединителем и патриотом

Экс-президент США Дональд Трамп назвал плохой новостью для всего мира гибель в результате покушения экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, назвал его... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:00

2022-07-08T18:00

2022-07-08T18:00

в мире

япония

сша

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

энтони блинкен

дональд трамп

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал плохой новостью для всего мира гибель в результате покушения экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, назвал его объединителем и патриотом."Действительно плохие новости для мира! Умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его убили. Его убийцу поймали, и надеюсь, с ним разберутся быстро и жестко", - говорится в заявлении Трампа в связи с гибелью экс-премьера Японии. По словам бывшего президента США, "немногие люди знают, каким хорошим человеком и лидером был Абэ, но история их научит".По его оценке, Абэ был "объединителем, как никто, но главное, он был человеком, который любил и лелеял свою прекрасную страну Японию". Экс-президент США выразил уверенность, что миру будет не хватать Абэ и вряд ли появится подобный ему лидер.Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится на Бали для переговоров с главами МИД G20, признался, новость о гибели Абэ стала для него "шокирующей" и "очень тревожащей". В ходе переговоров с южнокорейским коллегой Блинкен охарактеризовал Абэ как "выдающегося партнера и человека, который был не только лидером Японии <...>, но личностью, которой восхищались на мировой арене".Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии поддерживал тесные двусторонние отношения с США, несмотря на смены администраций в Вашингтоне. В 2016 году он принимал Барака Обаму в пострадавшей от американской атомной бомбы Хиросиме, а затем первым из японских премьеров посетил Перл Харбор. Абэ был одним из первых мировых лидеров, которые встретились с Трампом после его победы на президентских выборах. Действующий президент США Джо Байден, будучи вице-президентом США, дважды встречался с Абэ в Токио и Вашингтоне.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу днем в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, что вызвало кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары, где вскоре скончался. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Ему было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны.

https://ria.ru/20220708/abe-1801295368.html

https://ria.ru/20220708/abe-1801285515.html

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801280800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, энтони блинкен, дональд трамп, большая двадцатка