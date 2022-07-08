https://ria.ru/20220708/tor-1801315851.html

Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития

Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития

Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:45

2022-07-08T18:45

2022-07-08T18:46

экономика

жилье

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР).Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".Кроме того, управляющая компания ТОР получит право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.

https://ria.ru/20220708/sdelki-1801217832.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жилье, совет федерации рф