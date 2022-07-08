https://ria.ru/20220708/tor-1801315851.html
Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития
Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития
Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:45
2022-07-08T18:45
2022-07-08T18:46
экономика
жилье
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР).Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".Кроме того, управляющая компания ТОР получит право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.
https://ria.ru/20220708/sdelki-1801217832.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жилье, совет федерации рф
18:45 08.07.2022 (обновлено: 18:46 08.07.2022)
Совфед одобрил пакет законов о территориях опережающего развития
Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР).
Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).
Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".
Кроме того, управляющая компания ТОР получит право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.
В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.