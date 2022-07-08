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В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры - РИА Новости, 08.07.2022
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В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры
В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры - РИА Новости, 08.07.2022
В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры
Подростка насмерть ударило током от свисавшего электрического кабеля в доме культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:10
2022-07-08T12:10
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подростка насмерть ударило током от свисавшего электрического кабеля в доме культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщила прокуратура региона."В ходе осмотра места происшествия на трупе ребенка обнаружены признаки полученной электротравмы. Согласно первичной информации, данную травму он получил при подъеме по металлической лестнице в радиорубку дома культуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как сообщают местные СМИ, о происшествии стало известно вечером 7 июля. В Важинском доме культуры 13-летний школьник готовился к выступлению в качестве диджея, при подъеме на второй этаж мальчик схватился за ведущую вдоль стены металлическую трубу, к которой вел поврежденный электрический провод.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следственными органами проводится процессуальная проверка.
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происшествия, ленинградская область
12:10 08.07.2022
 
В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры

В Ленинградской области в доме культуры 13-летний школьник погиб от удара током

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подростка насмерть ударило током от свисавшего электрического кабеля в доме культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщила прокуратура региона.
"В ходе осмотра места происшествия на трупе ребенка обнаружены признаки полученной электротравмы. Согласно первичной информации, данную травму он получил при подъеме по металлической лестнице в радиорубку дома культуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как сообщают местные СМИ, о происшествии стало известно вечером 7 июля. В Важинском доме культуры 13-летний школьник готовился к выступлению в качестве диджея, при подъеме на второй этаж мальчик схватился за ведущую вдоль стены металлическую трубу, к которой вел поврежденный электрический провод.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следственными органами проводится процессуальная проверка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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