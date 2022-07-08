https://ria.ru/20220708/tok-1801170838.html

В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры

В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры - РИА Новости, 08.07.2022

В Ленинградской области подростка убило током в доме культуры

Подростка насмерть ударило током от свисавшего электрического кабеля в доме культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:10

2022-07-08T12:10

2022-07-08T12:10

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подростка насмерть ударило током от свисавшего электрического кабеля в доме культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщила прокуратура региона."В ходе осмотра места происшествия на трупе ребенка обнаружены признаки полученной электротравмы. Согласно первичной информации, данную травму он получил при подъеме по металлической лестнице в радиорубку дома культуры", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Как сообщают местные СМИ, о происшествии стало известно вечером 7 июля. В Важинском доме культуры 13-летний школьник готовился к выступлению в качестве диджея, при подъеме на второй этаж мальчик схватился за ведущую вдоль стены металлическую трубу, к которой вел поврежденный электрический провод.Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следственными органами проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20211203/rozetka-1762019041.html

ленинградская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область