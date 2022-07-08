https://ria.ru/20220708/tekhnika-1801098465.html

В Лисичанске ВСУ бросили большое количество военной техники при отступлении

В Лисичанске ВСУ бросили большое количество военной техники при отступлении - РИА Новости, 08.07.2022

В Лисичанске ВСУ бросили большое количество военной техники при отступлении

Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в ЛНР, рассказал РИА Новости боец Народной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:32

2022-07-08T01:32

2022-07-08T01:40

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

лисичанск

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в ЛНР, рассказал РИА Новости боец Народной милиции Луганской Народной Республики, представившийся Александром."Уходили когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие. — Прим. ред.). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы — "Оса" (зенитный ракетный комплекс "Оса" — Прим. ред.), ниже — танк их брошенный", — рассказал военнослужащий ЛНР.По его словам, только его подразделение "затрофеяло" несколько танков. Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором находились ВСУ, и несколькими близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. До этого войска России и ЛНР освободили еще один крупный город республики — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220707/ukraina-1801080943.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, лисичанск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины