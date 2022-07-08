18:24 08.07.2022 (обновлено: 18:57 08.07.2022)
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера
Экс-глава Минфина Британии Сунак официально заявил о выдвижении на пост премьер-министра
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.
"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", — написал он в Twitter.
Сунак в видеообращении также заявил, что хочет "вести страну в правильном направлении" и пообещал в ближайшее время представить свое видение будущего Великобритании.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.