https://ria.ru/20220708/sunak-1801310120.html

Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера

Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 08.07.2022

Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера

Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:24

2022-07-08T18:24

2022-07-08T18:57

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800895237_0:36:2724:1568_1920x0_80_0_0_4ff456bf282ff579bfd0541aee7876ef.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра."Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", — написал он в Twitter.Сунак в видеообращении также заявил, что хочет "вести страну в правильном направлении" и пообещал в ближайшее время представить свое видение будущего Великобритании.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html

https://ria.ru/20220708/vybory-1801299644.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании