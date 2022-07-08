Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/sunak-1801310120.html
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 08.07.2022
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера
Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:24
2022-07-08T18:57
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800895237_0:36:2724:1568_1920x0_80_0_0_4ff456bf282ff579bfd0541aee7876ef.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра."Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", — написал он в Twitter.Сунак в видеообращении также заявил, что хочет "вести страну в правильном направлении" и пообещал в ближайшее время представить свое видение будущего Великобритании.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
https://ria.ru/20220708/vybory-1801299644.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800895237_0:0:2424:1817_1920x0_80_0_0_f93941648d4f77ffb75b0f7d06a43521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
18:24 08.07.2022 (обновлено: 18:57 08.07.2022)
 
Экс-глава Минфина Британии заявил о выдвижении на пост премьера

Экс-глава Минфина Британии Сунак официально заявил о выдвижении на пост премьер-министра

© AFP 2022 / Daniel LealРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.
"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", — написал он в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 15:52
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
Сунак в видеообращении также заявил, что хочет "вести страну в правильном направлении" и пообещал в ближайшее время представить свое видение будущего Великобритании.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 17:45
Лидер оппозиции Британии считает, что всеобщие выборы станут решением хаоса
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала