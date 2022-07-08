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В Приамурье круглосуточно контролируют строительство домов для дольщиков - РИА Новости, 08.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220708/stroyka-1801113001.html
В Приамурье круглосуточно контролируют строительство домов для дольщиков
В Приамурье круглосуточно контролируют строительство домов для дольщиков - РИА Новости, 08.07.2022
В Приамурье круглосуточно контролируют строительство домов для дольщиков
Власти Приамурья ведут круглосуточный контроль за строительством домов для обманутых дольщиков, все они получат жилье до конца 2023 года, сообщил глава региона... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:27
2022-07-08T08:27
амурская область
россия
жилье
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Приамурья ведут круглосуточный контроль за строительством домов для обманутых дольщиков, все они получат жилье до конца 2023 года, сообщил глава региона Василий Орлов.Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех."Контроль за строительством домов идет круглосуточно. Для этого на объекте установлена камера видеонаблюдения. Специалисты работают активно, на первом доме уже возводят седьмой этаж, во втором литере строят стены и перекрытия подвала. В конце года 17 обманутых дольщиков уже получат квартиры, оставшиеся 45 граждан получат жилье до конца 2023 года", - приводят власти Приамурья слова Орлова.Отмечается, что на первом литере завершены общестроительные работы на трансформаторной подстанции, ведутся электромонтажные, санитарно-технические работы с первого по пятый этажи здания. На стройплощадке второго литера делают подвал.
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россия, жилье, амурская область, василий орлов (губернатор)
08:27 08.07.2022
 
В Приамурье круглосуточно контролируют строительство домов для дольщиков

Власти Приамурья круглосуточно контролируют строительство домов для обманутых дольщиков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Строительство жилого комплекса. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Власти Приамурья ведут круглосуточный контроль за строительством домов для обманутых дольщиков, все они получат жилье до конца 2023 года, сообщил глава региона Василий Орлов.
Проект жилого комплекса "Современник" включает в себя два многоквартирных дома, 10% площади в которых передадут обманутым дольщикам. Строительство идет в рамках масштабного инвестиционного проекта по региональному закону, принятому совместно с прокуратурой для восстановления прав обманутых дольщиков. В августе 2021 года застройщик взял на себя повышенные обязательства к концу 2023 года обеспечить жильем их всех.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 16:37
В Ленобласти до конца года достроят 12 проблемных домов
"Контроль за строительством домов идет круглосуточно. Для этого на объекте установлена камера видеонаблюдения. Специалисты работают активно, на первом доме уже возводят седьмой этаж, во втором литере строят стены и перекрытия подвала. В конце года 17 обманутых дольщиков уже получат квартиры, оставшиеся 45 граждан получат жилье до конца 2023 года", - приводят власти Приамурья слова Орлова.
Отмечается, что на первом литере завершены общестроительные работы на трансформаторной подстанции, ведутся электромонтажные, санитарно-технические работы с первого по пятый этажи здания. На стройплощадке второго литера делают подвал.
 
Амурская областьРоссияЖильеАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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