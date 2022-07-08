https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801267112.html

Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко

Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022

Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко

Спецоперация России на Украине реализуется по плану, четко и последовательно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:21

2022-07-08T16:21

2022-07-08T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине реализуется по плану, четко и последовательно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня мы видим, что спецоперация реализуется по плану, четко и последовательно. Российские военнослужащие мужественно и профессионально выполняют свой долг. И нет никаких сомнений, что все цели, поставленные главой государства, будут достигнуты", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр