https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801267112.html
Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко
Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко
Спецоперация России на Украине реализуется по плану, четко и последовательно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:21
2022-07-08T16:21
2022-07-08T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спецоперация России на Украине реализуется по плану, четко и последовательно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня мы видим, что спецоперация реализуется по плану, четко и последовательно. Российские военнослужащие мужественно и профессионально выполняют свой долг. И нет никаких сомнений, что все цели, поставленные главой государства, будут достигнуты", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Спецоперация на Украине реализуется по плану, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты