https://ria.ru/20220708/spetsmery-1801190243.html

СФ одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении операций за рубежом

СФ одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении операций за рубежом - РИА Новости, 08.07.2022

СФ одобрил закон о спецмерах в экономике при проведении операций за рубежом

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу правительственный закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:15

2022-07-08T13:15

2022-07-08T13:15

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совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу правительственный закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.В том числе, по новым правилам юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.Как отмечается в пояснительной записке, в связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами.Согласно закону, при введении спецмер в экономике кабмин получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.Также в этом случае юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Законопроект направлен на обеспечение проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории России, говорится в пояснительной записке к документу.Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявил, что поправки не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии. Также, по его словам, расконсервирование производственных мощностей не означает перехода российской экономики в военный режим – речь идёт о точечных потребностях, возникающих в ходе спецоперации. Как отметил вице-премьер, работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220707/putin-1801075418.html

https://ria.ru/20220708/defitsit-1801178323.html

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1801078891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вооруженные силы рф, политика, экономика, совет федерации рф