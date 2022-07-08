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Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах
Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:19
2022-07-08T14:19
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах.Документ продляет максимальный срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.Помимо этого, вносится ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно документу, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220708/pravitelstvo-1801196899.html
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экономика, россия, совет федерации рф
14:19 08.07.2022
 
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах

Совфед установил особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах.
Документ продляет максимальный срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.
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Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.
ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.
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Помимо этого, вносится ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно документу, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
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