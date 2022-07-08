https://ria.ru/20220708/sovfed-1801216061.html
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах
Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:19
2022-07-08T14:19
2022-07-08T14:19
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах.Документ продляет максимальный срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.Помимо этого, вносится ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно документу, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220708/pravitelstvo-1801196899.html
https://ria.ru/20220708/fondy-1801145252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф
Совфед установил особенности корпоративного регулирования в 2022-2023 годах
Совфед установил особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах.
Документ продляет максимальный срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.
Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.
ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ
.
Помимо этого, вносится ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно документу, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.