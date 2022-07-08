https://ria.ru/20220708/sovfed-1801179466.html

Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации

Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации - РИА Новости, 08.07.2022

Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации

Посол и другие сотрудники британской дипмиссии в России не смогут посещать здания Совета Федерации, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:41

2022-07-08T12:41

2022-07-08T14:56

вячеслав тимченко

россия

великобритания

совет федерации рф

парламент великобритании

валентина матвиенко

политика

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Посол и другие сотрудники британской дипмиссии в России не смогут посещать здания Совета Федерации, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко."Принято решение отказать в возможности посещения и присутствия в зданиях Совета Федерации послу Великобритании и другим аккредитованным дипломатам и официальным лицам", — сказал он на заседании палаты.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, со своей стороны, отметила, что такое решение российских сенаторов может помочь их британским коллегам одуматься."С каждым днем мы сталкиваемся со все более и более неправомерными, надуманными решениями. Такого не было даже в самые трудные времена, для этого и есть дипломаты, чтобы налаживать диалог. Это вынужденная мера с нашей стороны, может, наши коллеги там одумаются", — сказала она.Как пояснил Тимченко РИА Новости, Совфед дал зеркальный ответ на действия Лондона, закрывшего для российских дипломатов британский парламент. Этот запрет неофициально действовал с начала военной спецоперации на Украине, а в середине июня его подтвердили документом, подписанным спикерами обеих палат.

https://ria.ru/20220705/uyazvimost-1800234232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вячеслав тимченко, россия, великобритания, совет федерации рф, парламент великобритании, валентина матвиенко, политика, в мире