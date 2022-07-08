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Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации - РИА Новости, 08.07.2022
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Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации
Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации - РИА Новости, 08.07.2022
Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации
Посол и другие сотрудники британской дипмиссии в России не смогут посещать здания Совета Федерации, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:41
2022-07-08T14:56
вячеслав тимченко
россия
великобритания
совет федерации рф
парламент великобритании
валентина матвиенко
политика
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Посол и другие сотрудники британской дипмиссии в России не смогут посещать здания Совета Федерации, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко."Принято решение отказать в возможности посещения и присутствия в зданиях Совета Федерации послу Великобритании и другим аккредитованным дипломатам и официальным лицам", — сказал он на заседании палаты.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, со своей стороны, отметила, что такое решение российских сенаторов может помочь их британским коллегам одуматься."С каждым днем мы сталкиваемся со все более и более неправомерными, надуманными решениями. Такого не было даже в самые трудные времена, для этого и есть дипломаты, чтобы налаживать диалог. Это вынужденная мера с нашей стороны, может, наши коллеги там одумаются", — сказала она.Как пояснил Тимченко РИА Новости, Совфед дал зеркальный ответ на действия Лондона, закрывшего для российских дипломатов британский парламент. Этот запрет неофициально действовал с начала военной спецоперации на Украине, а в середине июня его подтвердили документом, подписанным спикерами обеих палат.
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вячеслав тимченко, россия, великобритания, совет федерации рф, парламент великобритании, валентина матвиенко, политика, в мире
12:41 08.07.2022 (обновлено: 14:56 08.07.2022)
 
Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации

Послу Великобритании в Москве запретили посещать здания Совета Федерации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Посол и другие сотрудники британской дипмиссии в России не смогут посещать здания Совета Федерации, сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Принято решение отказать в возможности посещения и присутствия в зданиях Совета Федерации послу Великобритании и другим аккредитованным дипломатам и официальным лицам", — сказал он на заседании палаты.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, со своей стороны, отметила, что такое решение российских сенаторов может помочь их британским коллегам одуматься.
"С каждым днем мы сталкиваемся со все более и более неправомерными, надуманными решениями. Такого не было даже в самые трудные времена, для этого и есть дипломаты, чтобы налаживать диалог. Это вынужденная мера с нашей стороны, может, наши коллеги там одумаются", — сказала она.
Как пояснил Тимченко РИА Новости, Совфед дал зеркальный ответ на действия Лондона, закрывшего для российских дипломатов британский парламент. Этот запрет неофициально действовал с начала военной спецоперации на Украине, а в середине июня его подтвердили документом, подписанным спикерами обеих палат.
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Вячеслав ТимченкоРоссияВеликобританияСовет Федерации РФПарламент ВеликобританииВалентина МатвиенкоПолитикаВ мире
 
 
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