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Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:35
2022-07-08T14:35
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, говорится в пояснительной записке.
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общество, технологии, россия, совет федерации рф
14:35 08.07.2022
 
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях

Совфед одобрил закон, обязывающий органы власти создавать свои страницы в соцсетях

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.
В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.
Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, говорится в пояснительной записке.
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