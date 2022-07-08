https://ria.ru/20220708/sotsseti-1801220944.html
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:35
2022-07-08T14:35
2022-07-08T14:35
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совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801216061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, совет федерации рф
Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях
Совфед одобрил закон, обязывающий органы власти создавать свои страницы в соцсетях
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.
В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.
Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ
разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, говорится в пояснительной записке.