https://ria.ru/20220708/sotsseti-1801220944.html

Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях

Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед обязал органы власти создавать страницы в соцсетях

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:35

2022-07-08T14:35

2022-07-08T14:35

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совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801216061.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, совет федерации рф