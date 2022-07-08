https://ria.ru/20220708/smi-1801218060.html

Совфед одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ за рубежом

Совфед одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ за рубежом - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ за рубежом

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:26

2022-07-08T14:26

2022-07-08T14:26

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.Согласно новым нормам, генпрокурор РФ и его заместители получат право принимать внесудебное решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев, а при повторном нарушении - до полугода.Также в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию можно будет по решению Роскомнадзора восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены.Генпрокурор и его заместители смогут, согласно новому закону, признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и других санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.В соответствии с законом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения вносятся в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220417/blokirovka-1783934139.html

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797456183.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф