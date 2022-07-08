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Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении - РИА Новости, 08.07.2022
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Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении
Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении - РИА Новости, 08.07.2022
Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении
Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:26
2022-07-08T21:26
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,2% - по сравнению с апрелем текущего, свидетельствуют данные Росстата.Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 4 357 человек против 13 тысяч 77 человек в мае 2021 года и 7 945 человек в апреле текущего года. Еще в 907 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В мае 2021 года было 2 182 таких случая (снижение на 58,4% в годовом выражении).По данным ведомства, в мае коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 342 человек (на 65,3% меньше, чем в мае 2021 года). Еще в 1 443 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
21:26 08.07.2022
 
Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении

Росстат: смертность от коронавируса в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,2% - по сравнению с апрелем текущего, свидетельствуют данные Росстата.
Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 4 357 человек против 13 тысяч 77 человек в мае 2021 года и 7 945 человек в апреле текущего года. Еще в 907 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В мае 2021 года было 2 182 таких случая (снижение на 58,4% в годовом выражении).
По данным ведомства, в мае коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 342 человек (на 65,3% меньше, чем в мае 2021 года). Еще в 1 443 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).
Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.
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