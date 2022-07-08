https://ria.ru/20220708/smertnost-1801348108.html

Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении

Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении - РИА Новости, 08.07.2022

Смертность от COVID-19 в мае снизилась на 66,7 процента в годовом выражении

Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:26

2022-07-08T21:26

2022-07-08T21:26

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,2% - по сравнению с апрелем текущего, свидетельствуют данные Росстата.Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 4 357 человек против 13 тысяч 77 человек в мае 2021 года и 7 945 человек в апреле текущего года. Еще в 907 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В мае 2021 года было 2 182 таких случая (снижение на 58,4% в годовом выражении).По данным ведомства, в мае коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 342 человек (на 65,3% меньше, чем в мае 2021 года). Еще в 1 443 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)