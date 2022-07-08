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Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям
Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям
Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, ужесточающие ответственности для юрлиц за самовольное подключение к... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:50
2022-07-08T14:50
2022-07-08T14:50
общество
городское хозяйство москвы
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, ужесточающие ответственности для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям.Поправки внесены в статью "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа".Предусматривается, что повторное самовольное подключение к энергосетям повлечет наложение штрафа для юрлиц в размере от 300 до 400 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, совет федерации рф
Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям
Совфед повысил штрафы для юридических лиц за самовольное подключение к энергосетям