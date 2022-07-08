https://ria.ru/20220708/shtrafy-1801226835.html

Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям

Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед повысил штрафы для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям

Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, ужесточающие ответственности для юрлиц за самовольное подключение к... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:50

2022-07-08T14:50

2022-07-08T14:50

общество

городское хозяйство москвы

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, ужесточающие ответственности для юрлиц за самовольное подключение к энергосетям.Поправки внесены в статью "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа".Предусматривается, что повторное самовольное подключение к энергосетям повлечет наложение штрафа для юрлиц в размере от 300 до 400 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, совет федерации рф