https://ria.ru/20220708/shrilanka-1801273672.html

Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию

Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию - РИА Новости, 08.07.2022

Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию

Посольство Шри-Ланки в РФ в преддверии визита спецпредставителя президента страны, министра образования Сусила Премаджаянта в Москву запросило ряд встреч через... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:38

2022-07-08T16:38

2022-07-08T16:42

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки в РФ в преддверии визита спецпредставителя президента страны, министра образования Сусила Премаджаянта в Москву запросило ряд встреч через МИД РФ и ждет подтверждения, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны."Действительно, мы можем подтвердить. 10 июля прилетает министр образования Шри Ланки достопочтенный Сусил Премаджаянта, будет здесь до 16 июля. Уполномочен обсуждать разные вопросы. Мы через российский МИД запросили встречи, ждем подтверждения. Могу подтвердить одну встречу – состоится одна профильная встреча с министром образования. Остальные вопросы прорабатываются через МИД", - сказали агентству.Ранее в ланкийских СМИ появилась информация, что правительственная делегация во главе с Премаджаянтой с 11 по 15 июля проведет переговоры в Москве. В пятницу глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов подтвердил РИА Новости, что спецпредставитель прибудет 10 июля, а также ответил утвердительно, отвечая на вопрос, будут ли стороны обсуждать экономическое содействие со стороны России.В свою очередь ланкийский ресурс ColomboPage сообщает, что Премаджаянта намерен обсудить в Москве поставки из России нефтепродуктов, газа, удобрений, а также возможность оказания финансовой помощи.Накануне в ходе телефонного разговора президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил президента России Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями.

https://ria.ru/20220707/shri-lanka-1800893504.html

https://ria.ru/20220706/shri-lanka-1800656067.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, шри-ланка, москва, замир кабулов, готабая раджапакса, владимир путин