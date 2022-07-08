Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/shrilanka-1801273672.html
Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию
Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию - РИА Новости, 08.07.2022
Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию
Посольство Шри-Ланки в РФ в преддверии визита спецпредставителя президента страны, министра образования Сусила Премаджаянта в Москву запросило ряд встреч через... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:38
2022-07-08T16:42
в мире
россия
шри-ланка
москва
замир кабулов
готабая раджапакса
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:140:640:500_1920x0_80_0_0_1f865910e789a5130d4da1758d03d068.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки в РФ в преддверии визита спецпредставителя президента страны, министра образования Сусила Премаджаянта в Москву запросило ряд встреч через МИД РФ и ждет подтверждения, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны."Действительно, мы можем подтвердить. 10 июля прилетает министр образования Шри Ланки достопочтенный Сусил Премаджаянта, будет здесь до 16 июля. Уполномочен обсуждать разные вопросы. Мы через российский МИД запросили встречи, ждем подтверждения. Могу подтвердить одну встречу – состоится одна профильная встреча с министром образования. Остальные вопросы прорабатываются через МИД", - сказали агентству.Ранее в ланкийских СМИ появилась информация, что правительственная делегация во главе с Премаджаянтой с 11 по 15 июля проведет переговоры в Москве. В пятницу глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов подтвердил РИА Новости, что спецпредставитель прибудет 10 июля, а также ответил утвердительно, отвечая на вопрос, будут ли стороны обсуждать экономическое содействие со стороны России.В свою очередь ланкийский ресурс ColomboPage сообщает, что Премаджаянта намерен обсудить в Москве поставки из России нефтепродуктов, газа, удобрений, а также возможность оказания финансовой помощи.Накануне в ходе телефонного разговора президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил президента России Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями.
https://ria.ru/20220707/shri-lanka-1800893504.html
https://ria.ru/20220706/shri-lanka-1800656067.html
россия
шри-ланка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:80:640:560_1920x0_80_0_0_f70c9d6b4b4cd7d86168b6c1fcb8395c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, шри-ланка, москва, замир кабулов, готабая раджапакса, владимир путин
16:38 08.07.2022 (обновлено: 16:42 08.07.2022)
 
Спецпредставитель президента Шри-Ланки посетит Россию

Спецпредставитель президента Шри-Ланки Сусил Премаджаянта 10 июля приедет в Россию

© Фото : NVOПосольство Шри-Ланки в Москве
Посольство Шри-Ланки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : NVO
Посольство Шри-Ланки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки в РФ в преддверии визита спецпредставителя президента страны, министра образования Сусила Премаджаянта в Москву запросило ряд встреч через МИД РФ и ждет подтверждения, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны.
"Действительно, мы можем подтвердить. 10 июля прилетает министр образования Шри Ланки достопочтенный Сусил Премаджаянта, будет здесь до 16 июля. Уполномочен обсуждать разные вопросы. Мы через российский МИД запросили встречи, ждем подтверждения. Могу подтвердить одну встречу – состоится одна профильная встреча с министром образования. Остальные вопросы прорабатываются через МИД", - сказали агентству.
Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:21
В Шри-Ланку прибыли представители нефтяной компании из России, сообщили СМИ
Ранее в ланкийских СМИ появилась информация, что правительственная делегация во главе с Премаджаянтой с 11 по 15 июля проведет переговоры в Москве. В пятницу глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов подтвердил РИА Новости, что спецпредставитель прибудет 10 июля, а также ответил утвердительно, отвечая на вопрос, будут ли стороны обсуждать экономическое содействие со стороны России.
В свою очередь ланкийский ресурс ColomboPage сообщает, что Премаджаянта намерен обсудить в Москве поставки из России нефтепродуктов, газа, удобрений, а также возможность оказания финансовой помощи.
Накануне в ходе телефонного разговора президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил президента России Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями.
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 13:10Туризм
Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива
 
В миреРоссияШри-ЛанкаМоскваЗамир КабуловГотабая РаджапаксаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала