https://ria.ru/20220708/semya-1801102308.html

Россияне высказались о надежности своих браков

Россияне высказались о надежности своих браков - РИА Новости, 08.07.2022

Россияне высказались о надежности своих браков

Почти 60 процентов россиян уверены, что сохранят семью до старости и делают совместные накопления, при этом в прошлом году таких людей было на четыре процента... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T04:40

2022-07-08T04:40

2022-07-08T04:45

общество

кемерово

россия

махачкала

исследование

москва

семья

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти 60 процентов россиян уверены, что сохранят семью до старости и делают совместные накопления, при этом в прошлом году таких людей было на четыре процента меньше, свидетельствуют данные негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Так, согласно исследованию, "58 процентов семейных пар в среднем по России сейчас уверены в том, что обязательно доживут вместе до старости"."Год назад таких респондентов было 54 процента. Еще четверть опрошенных сейчас говорят, что им "хотелось бы встретить старость вместе" (в 2021 году это намерение высказывали 28 процентов участников опроса)", — добавляют специалисты.Отмечается, что больше всего уверены в долговечности своего брака жители Махачкалы (83 процента), Ярославля (68 процентов), Тольятти (65 процентов), Кемерова (63 процента) и Барнаула (62 процента).При этом уверенность "в долгой и счастливой совместной жизни" определяет и отношение к семейным финансам. Так, 79 процентов российских домохозяйств ведут совместный бюджет (год назад таких было 76 процентов), складывая в одну корзину все денежные поступления, за исключением карманных расходов членов семьи. Еще семь процентов формируют общий бюджет только на крупные расходы, а у трех процентов полностью раздельные счета — общие расходы оплачиваются с любого из них по договоренности.Кроме того, накопления в семьях также стараются делать совместно. Более половины пар (57 процентов) стараются откладывать деньги регулярно (25,7 процента) или от случая к случаю (31,4 процента). Чаще всего совместные накопления есть у москвичей и петербуржцев (по 70 процентов), кемеровчан и краснодарцев (по 68 процентов), нижегородцев (67 процентов), ярославцев (65 процентов) и хабаровчан (62 процента). Россияне делают совместные сбережения на самые разные цели — например, каждая десятая семья (11,4 процента) хочет накопить на пенсию."Чаще всего на пенсию копят люди старших возрастных групп: среди 40–50-летних таких 18,4 процента, а среди тех, кому 50-60 лет — уже 28,6 процента. Больше всего о накоплениях на жизнь после окончания трудовой карьеры заботятся жители Астрахани (17,4 процента), Москвы (17,1 процента), Санкт-Петербурга (16,5 процента), Кемерова (15,9 процента) и Перми (15,2 процента)", — добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20220601/gadzhety-1792282402.html

https://ria.ru/20220607/rabota-1793639012.html

кемерово

россия

махачкала

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общество, кемерово, россия, махачкала, исследование, москва, семья