https://ria.ru/20220708/samonenavist-1801072915.html

Вакханалия самоненависти охватила Запад

Вакханалия самоненависти охватила Запад - РИА Новости, 08.07.2022

Вакханалия самоненависти охватила Запад

Сначала три человеческие истории про американцев, которых мы почти наверняка не знаем, да и у себя дома они не то чтобы все суперзвезды, хотя там кто-то их... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:02

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Сначала три человеческие истории про американцев, которых мы почти наверняка не знаем, да и у себя дома они не то чтобы все суперзвезды, хотя там кто-то их имена слышал. Факты эти, на первый взгляд, из серии "а причем здесь мы", хотя в конечном счете очень даже причем.История первая. Титулованного и уважаемого клинического психолога Джордана Петерсона подвергли травле: он в Твиттере упомянул, как актриса Элен Пейдж заставила хирурга удалить ей грудь. И дело даже не в том, что психолог об этом говорил, а в том, что после удаления Элен полагается называть Элиотом и говорить про нее "он". Кстати, Петерсон — тот самый человек, которому пришлось оставить Канаду, где его затравили как раз за то, что он отказывался называть таких вот трансгендеров так, как они требовали себя именовать.В общем, выгнали знаменитого психолога из Твиттера. За то, что он нарушил правила платформы, пропагандировал ненависть и провоцировал насилие к людям из-за их "гендерной самоидентификации". То есть сказать о ней "она" — это ненависть и насилие…История вторая. Есть такой Майкл Лопес, работал на самую громадную музыкальную корпорацию в мире — Universal Music Enterprises (UME). Жил в Калифорнии, эпицентре той самой идеологии, от которой давно уже трясет не только США, а весь западный мир, и темы смены пола — только малая часть этой идеологии. И этот самый Лопес (кстати, называющий себя геем), заявил, что отказывается работать, после того как Верховный суд США ограничил право женщины на аборт. А правда: как это корпорация может ожидать, что он будет работать, если у него и его единомышленников и единомышленниц отбирают ключевые права? И он потребовал от работодателей развернуть мощную кампанию против злодеев.В общем, выгнали идиота из UME. Да-да, тут у нас история ровно противоположная той, что произошла с бывшим канадцем Петерсоном. Что за странность такая?История третья, и опять странность. Начиналось-то все предсказуемо. Актриса Джина Карано работала в корпорации "Дисней" и однажды заявила, что люди, вообще-то, должны быть добрыми друг к другу, хватит этой ненависти. Как, кстати, и антиненависти — то есть ответных кампаний несогласных.В общем, выгнали ее за это из "Диснея"… И что-то пошло не так. На днях она объявилась на некоем мероприятии на сцене в городе Нэшвилле, штат Теннесси, где живет много республиканцев и прочих относительно нормальных людей. И ей устроили овацию — со вставанием и слезами.Граждане американцы, вы бы разобрались, что и когда можно и нужно, а что нельзя ненавидеть. А то процесс самопожирания как-то хаотизировался.Все происходящее в США и за их пределами похоже вот на что: когда волна растет, растет, дорастает до крайней точки, и на ее гребне творится что-то вроде драки маленьких волн и струй — они сталкиваются друг с другом, бешено брызгают туда-сюда, вздымают тучи пены. Вот это, похоже, начинает происходить по части идеологии в западных обществах. Еще вчера бешеные активисты с полным успехом уничтожали тех, кто пытался сдерживать все новые припадки их ненависти. А сегодня все выглядит как-то разнонаправленно и неясно.Почему все это нам, как уже сказано, интересно? По нескольким причинам. Например, мы удивляемся злобному идиотизму, который сотрясает правительства, дипломатов, СМИ и соцсети по поводу специальной военной операции и по смежным темам. Но как же этому идиотизму не твориться, если людей годами приучали к тому, что ненависть надо проявлять вовремя и по нарастанию? А то... в общем, выгонят.Это настоящий социально-психологический феномен — сколько может длиться вся эта вакханалия по любым поводам. Надолго ли людей хватит? Мы, например, наблюдали, как внутри украинского общества высокий градус истерики поддерживался даже не годами, а десятилетиями. И размышляли: ну не может же это быть вечным. Когда-то волна достигнет той самой точки и начнет перехлестываться.И она перехлестнулась — в виде "ненависти — антиненависти", гражданской войны внутри Украины. Но одновременно какая-то — не известная нам — часть общества просто устала и впала в оцепенение. Цифры и факты о том, сколько таких, мы не скоро узнаем, но отдельные человеческие истории с Украины доносятся.Далее, нам вся эпоха западной взаимной ненависти по любому поводу интересна потому, что ведь дальше с этими западниками что-то будет. Усталость от войны всех со всеми — да, но каким будут их общества завтра, начнут ли неумеренно веселиться, как это произошло после Первой мировой, или превратятся в сонный лагерь пассивной ненависти (к нам, китайцам, арабам, латиноамериканцам, всему миру, сегодня в ужасе наблюдающему за бешенством бывшего золотого миллиарда)? Это загадка — и ее разгадка хорошей для нас быть не обязана.Наконец, нам все происходящее интересно еще и потому, что мы можем наблюдать и учиться на чужих ошибках. И вот одна из таких ошибок — она имеет отношение к частной инициативе и государственному насаждению правильных взглядов.Опыт свой (то есть СССР) здесь тоже может, конечно, помочь. Он в чем-то похож на происходившее в последние годы в США или Европе, а в чем-то не очень. Например, то, что мы называем "советским проектом" — то есть проектом переустройства жизни, создания идеального общества, — эта штука постепенно, несколько десятилетий, развивалась в кругах разночинной интеллигенции, да даже и дворянства. Невыносимость народных страданий, научная организация жизни, печальная необходимость насильственной ломки привычек и традиций — вот это все. Кстати, революционеры, как сегодня на Западе, были перманентно экзальтированными людьми.Но все пошло не так с того момента, как переустройство общества было извлечено из рук частных энтузиастов и поручено государству — с правом и обязанностью последнего навязывать всем с младых ногтей правильный образ мысли и речи. И тут уже пошел обратный отсчет времени — до развала.Так вот, в США сейчас наблюдается нечто похожее в ключевой для таких ситуаций сфере — в образовании. Вот хорошая публикация насчет перетягивания каната Министерством образования страны. При Дональде Трампе были введены правила (потребовалось решение Верховного суда!), по которым студентов можно наказывать за какие-то действия, но нельзя преследовать за слова. А ведь активисты к тому времени годами глушили в университетах любое отклонение от демократической ортодоксии, просто не давали оппонентам говорить. По сути, захватили систему образования в половине штатов. Так или иначе, сейчас, при Байдене, Минобр придумал новые инструкции. По ним студентам не светит никакого права говорить, что "он" — на самом деле "она", да и вообще ничего нельзя говорить на территории университетов или вне ее. Хотя запретить им думать довольно сложно. То есть захват отрасли знаний частными лицами зафиксирован государством.Давайте, ребята, продолжайте, вам немного осталось.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

https://ria.ru/20220419/disney-1784183028.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220130/trangender-1770224122.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html

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авторы, сша, лгбт-сообщество, трансгендер, в мире