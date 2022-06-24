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Верховный суд США отменил конституционное право на аборт - РИА Новости, 24.06.2022
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Верховный суд США отменил конституционное право на аборт
Верховный суд США отменил конституционное право на аборт - РИА Новости, 24.06.2022
Верховный суд США отменил конституционное право на аборт
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:56
2022-06-24T20:43
в мире
сша
верховный суд сша
аборты
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции."Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Верховного суда собрались сотни человек. Часть присутствующих в мегафоны выкрикивают призывы сохранить право женщин на аборт, другие — напротив, поддерживают принятое решение.Первым штатом, который сразу объявил, что это право будет ограничено, стал Миссури — местный генпрокурор Эрик Шмитт заявил, что он станет "первым генпрокурором, положившим конец абортам". Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.В мае президент США Джо Байден поручил подготовить меры реагирования на такое решения суда, поскольку в прессе опубликовали черновик постановления. Сам глава государства выступает против передачи этого вопроса на рассмотрения штатов.При этом, как пишут американские СМИ, ограничения на прерывание беременности могут ввести около 20 штатов, в которых наиболее сильны позиции республиканцев.
https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html
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в мире, сша, верховный суд сша, аборты
17:56 24.06.2022 (обновлено: 20:43 24.06.2022)
 
Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Верховный суд США отменил конституционные гарантии на прерывание беременности

© AFP 2022 / Nathan HowardАктивист, выступающий за право на аборт у здания Верховного суда США. 24 июня 2022
Активист, выступающий за право на аборт у здания Верховного суда США. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Nathan Howard
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
"Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", — говорится в заявлении.
Демонстрация за право на аборт перед зданием Верховного суда США в Вашингтоне, 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Верховного суда собрались сотни человек. Часть присутствующих в мегафоны выкрикивают призывы сохранить право женщин на аборт, другие — напротив, поддерживают принятое решение.
Первым штатом, который сразу объявил, что это право будет ограничено, стал Миссури — местный генпрокурор Эрик Шмитт заявил, что он станет "первым генпрокурором, положившим конец абортам".
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
В мае президент США Джо Байден поручил подготовить меры реагирования на такое решения суда, поскольку в прессе опубликовали черновик постановления. Сам глава государства выступает против передачи этого вопроса на рассмотрения штатов.
При этом, как пишут американские СМИ, ограничения на прерывание беременности могут ввести около 20 штатов, в которых наиболее сильны позиции республиканцев.
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