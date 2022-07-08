https://ria.ru/20220708/ruanda-1801265688.html

Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду

Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду - РИА Новости, 08.07.2022

Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду

Великобритания продолжит работу над планами по отправке мигрантов в Руанду, пока Борис Джонсон остается премьер-министром, несмотря на его заявление об... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:17

2022-07-08T16:17

2022-07-08T16:39

в мире

борис джонсон

тереза мэй

руанда

великобритания

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжит работу над планами по отправке мигрантов в Руанду, пока Борис Джонсон остается премьер-министром, несмотря на его заявление об отставке, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на представителя премьера."Это ранее согласованная политика правительства", - заявил представитель Джонсона в ответ на вопрос о продолжении планов по Руанде.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. При этом с разных сторон звучат призывы, что он уже должен покинуть свой пост.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801235812.html

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

руанда

великобритания

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в мире, борис джонсон, тереза мэй, руанда, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч)