Рейтинг@Mail.ru
Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ruanda-1801265688.html
Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду
Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду - РИА Новости, 08.07.2022
Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду
Великобритания продолжит работу над планами по отправке мигрантов в Руанду, пока Борис Джонсон остается премьер-министром, несмотря на его заявление об... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:17
2022-07-08T16:39
в мире
борис джонсон
тереза мэй
руанда
великобритания
европейский суд по правам человека (еспч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжит работу над планами по отправке мигрантов в Руанду, пока Борис Джонсон остается премьер-министром, несмотря на его заявление об отставке, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на представителя премьера."Это ранее согласованная политика правительства", - заявил представитель Джонсона в ответ на вопрос о продолжении планов по Руанде.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. При этом с разных сторон звучат призывы, что он уже должен покинуть свой пост.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801235812.html
https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html
руанда
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:771:2049:2307_1920x0_80_0_0_91872af9e2e3aab405165e70324e9de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, тереза мэй, руанда, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч)
16:17 08.07.2022 (обновлено: 16:39 08.07.2022)
 
Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду

Великобритания не откажется от отправки мигрантов в Руанду, несмотря на отставку Джонсона

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великобритания продолжит работу над планами по отправке мигрантов в Руанду, пока Борис Джонсон остается премьер-министром, несмотря на его заявление об отставке, сообщает издание Evening Standard со ссылкой на представителя премьера.
"Это ранее согласованная политика правительства", - заявил представитель Джонсона в ответ на вопрос о продолжении планов по Руанде.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 15:11
СМИ: экс-глава МИД Британии может объявить о выдвижении на место Джонсона
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. При этом с разных сторон звучат призывы, что он уже должен покинуть свой пост.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.
Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:00
Он за удары по России. Кто сменит Бориса Джонсона
 
В миреБорис ДжонсонТереза МэйРуандаВеликобританияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала