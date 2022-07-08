https://ria.ru/20220708/rosstat-1801332366.html
В июне подешевели компьютеры и бытовая техника
В июне подешевели компьютеры и бытовая техника - РИА Новости, 08.07.2022
В июне подешевели компьютеры и бытовая техника
Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники - на 1,5%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:50
2022-07-08T19:50
2022-07-08T19:54
экономика
технологии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники - на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата.Также в июне на 2,3% подешевели миксеры и блендеры, цена электроутюгов упала – на 2,2%, бытовых плит – на 1,8%, микроволновых печей – на 1,7%, холодильников – на 1,5%. Цены на электропылесосы выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы – на 0,5%.В среднем же телерадиотовары подешевели за месяц на 2,7%, а электротовары - на 0,9%. В сравнении же с началом года цены на телерадиотовары поднялись на 4,6%, а на электротовары - на 21,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:50 08.07.2022 (обновлено: 19:54 08.07.2022)
В июне подешевели компьютеры и бытовая техника
Росстат: в июне снизились цены на телевизоры, ноутбуки, миксеры, блендеры и электроутюги
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники - на 1,5%, свидетельствуют данные
Росстата.
"Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: телевизоры – на 2,7%, мониторы для настольного компьютера – на 2,0%, ноутбуки, флеш-накопители USB – на 1,7%, моноблоки – на 0,6%", - говорится в сообщении.
Также в июне на 2,3% подешевели миксеры и блендеры, цена электроутюгов упала – на 2,2%, бытовых плит – на 1,8%, микроволновых печей – на 1,7%, холодильников – на 1,5%. Цены на электропылесосы выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы – на 0,5%.
В среднем же телерадиотовары подешевели за месяц на 2,7%, а электротовары - на 0,9%. В сравнении же с началом года цены на телерадиотовары поднялись на 4,6%, а на электротовары - на 21,5%.