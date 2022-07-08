https://ria.ru/20220708/rosstat-1801332366.html

В июне подешевели компьютеры и бытовая техника

В июне подешевели компьютеры и бытовая техника - РИА Новости, 08.07.2022

В июне подешевели компьютеры и бытовая техника

Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники - на 1,5%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:50

2022-07-08T19:50

2022-07-08T19:54

экономика

технологии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники - на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата.Также в июне на 2,3% подешевели миксеры и блендеры, цена электроутюгов упала – на 2,2%, бытовых плит – на 1,8%, микроволновых печей – на 1,7%, холодильников – на 1,5%. Цены на электропылесосы выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы – на 0,5%.В среднем же телерадиотовары подешевели за месяц на 2,7%, а электротовары - на 0,9%. В сравнении же с началом года цены на телерадиотовары поднялись на 4,6%, а на электротовары - на 21,5%.

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат)