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Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко
Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко
Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы и ставить под угрозу своих граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:05
2022-07-08T16:18
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы и ставить под угрозу своих граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и о проведении специальной военной операции по защите Донбасса стали ясными сигналами, что мы никому и никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы и ставить под угрозу безопасность наших граждан, что Россия своих не бросает в беде", - сказала она на заседании Совфеда.
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, в мире
16:05 08.07.2022 (обновлено: 16:18 08.07.2022)
 
Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия никому не позволит ставить под угрозу жизни своих граждан

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы и ставить под угрозу своих граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и о проведении специальной военной операции по защите Донбасса стали ясными сигналами, что мы никому и никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы и ставить под угрозу безопасность наших граждан, что Россия своих не бросает в беде", - сказала она на заседании Совфеда.
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Валентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФВ мире
 
 
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