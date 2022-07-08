https://ria.ru/20220708/rossiya-1801261820.html

Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко

Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022

Россия никому не позволит игнорировать свои интересы, заявила Матвиенко

Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы и ставить под угрозу своих граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:05

2022-07-08T16:05

2022-07-08T16:18

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы и ставить под угрозу своих граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и о проведении специальной военной операции по защите Донбасса стали ясными сигналами, что мы никому и никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы и ставить под угрозу безопасность наших граждан, что Россия своих не бросает в беде", - сказала она на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220318/grem-1778845319.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, в мире