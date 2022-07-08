Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись
Звезды "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись
Антон Гусев и Виктория Романец
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС.
"Ну что, так бывает. Ну, а мы дальше по разным дорогам. Официально – холостяк и холостячка", – написал Гусев.
Пара выглядела счастливой – они смеялись и снимали друг друга на видео.
"Было разное за эти пять лет. Но мы нашли в себе силы и мудрости остаться друзьями", – добавил Антон.
Скриншот публикации Виктории Романец в социальной сети
Скриншот публикации Виктории Романец в социальной сети
Виктория также в социальных сетях подтвердила развод.
"Мы все. На самом деле, было много плохого, но хорошего больше. Как минимум, мы круто проводили время в разных уголках мира на протяжении пяти лет", – написала Романец.
Ранее впервые о своем разводе высказался Григорий Лепс.