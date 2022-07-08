https://ria.ru/20220708/romanets-1801224519.html

Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись

Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись - РИА Новости, 08.07.2022

Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись

Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:56

2022-07-08T14:56

2022-07-08T14:56

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС.Пара выглядела счастливой – они смеялись и снимали друг друга на видео.Виктория также в социальных сетях подтвердила развод.Ранее впервые о своем разводе высказался Григорий Лепс.

https://ria.ru/20220708/tarasov-1801212918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес