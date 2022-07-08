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Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись - РИА Новости, 08.07.2022
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Шоубиз
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Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись
Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись - РИА Новости, 08.07.2022
Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись
Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:56
2022-07-08T14:56
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС.Пара выглядела счастливой – они смеялись и снимали друг друга на видео.Виктория также в социальных сетях подтвердила развод.Ранее впервые о своем разводе высказался Григорий Лепс.
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знаменитости, шоу-бизнес
14:56 08.07.2022
 
Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись

Звезды "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись

Антон Гусев и Виктория Романец
Антон Гусев и Виктория Романец
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Звезды шоу "Дом 2" Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись. В социальных сетях они показали, как отправились в ЗАГС.

"Ну что, так бывает. Ну, а мы дальше по разным дорогам. Официально – холостяк и холостячка", – написал Гусев.

Пара выглядела счастливой – они смеялись и снимали друг друга на видео.

"Было разное за эти пять лет. Но мы нашли в себе силы и мудрости остаться друзьями", – добавил Антон.

Скриншот публикации Виктории Романец в социальной сети
Скриншот публикации Виктории Романец в социальной сети
Скриншот публикации Виктории Романец в социальной сети
Виктория также в социальных сетях подтвердила развод.

"Мы все. На самом деле, было много плохого, но хорошего больше. Как минимум, мы круто проводили время в разных уголках мира на протяжении пяти лет", – написала Романец.

Ранее впервые о своем разводе высказался Григорий Лепс.
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