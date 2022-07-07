https://ria.ru/20220707/leps-1800934525.html

Лепс впервые прокомментировал свой развод

Лепс впервые прокомментировал свой развод - РИА Новости, 07.07.2022

Лепс впервые прокомментировал свой развод

Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой. Вместе они прожили около 20 лет, у них трое общих детей – Ева, Николь и Иван. Певец... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:51

2022-07-07T14:51

2022-07-07T14:51

шоубиз

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григорий лепс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой. Вместе они прожили около 20 лет, у них трое общих детей – Ева, Николь и Иван. Певец отметил, что сожалеет о произошедшем.В интервью "Антенне" он добавил, что виноват в разрыве.Также артист отметил, что продолжает иногда приходить домой.Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле.Ранее Лепс заявлял, что его сердце после развода свободно.

https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html

https://ria.ru/20220707/volochkova-1800861129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес