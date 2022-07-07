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Лепс впервые прокомментировал свой развод - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220707/leps-1800934525.html
Лепс впервые прокомментировал свой развод
Лепс впервые прокомментировал свой развод - РИА Новости, 07.07.2022
Лепс впервые прокомментировал свой развод
Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой. Вместе они прожили около 20 лет, у них трое общих детей – Ева, Николь и Иван. Певец... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:51
2022-07-07T14:51
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой. Вместе они прожили около 20 лет, у них трое общих детей – Ева, Николь и Иван. Певец отметил, что сожалеет о произошедшем.В интервью "Антенне" он добавил, что виноват в разрыве.Также артист отметил, что продолжает иногда приходить домой.Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле.Ранее Лепс заявлял, что его сердце после развода свободно.
https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html
https://ria.ru/20220707/volochkova-1800861129.html
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
14:51 07.07.2022
 
Лепс впервые прокомментировал свой развод

Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве
Певец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой. Вместе они прожили около 20 лет, у них трое общих детей – Ева, Николь и Иван. Певец отметил, что сожалеет о произошедшем.

"Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой служила мне несколько десятилетий. Но не мы первые, не мы последние в списке разводов и разладов", – сказал артист.

В интервью "Антенне" он добавил, что виноват в разрыве.

"Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет", – заявил Лепс.

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Также артист отметил, что продолжает иногда приходить домой.

"Я бываю дома, почему, меня пускают. Живу сейчас в офисе, семейный дом через 10 метров", – заключил Григорий.

Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле.
Ранее Лепс заявлял, что его сердце после развода свободно.
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