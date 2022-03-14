https://ria.ru/20220314/leps-1778016685.html

"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода

"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода - РИА Новости, 14.03.2022

"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода

Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:10

2022-03-14T12:10

2022-03-14T12:10

шоубиз

знаменитости

григорий лепс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно.В комментарии порталу "7 дней" он перечислил, какими качествами должна обладать его избранница.Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.

https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес