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"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода - РИА Новости, 14.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220314/leps-1778016685.html
"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода
"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода - РИА Новости, 14.03.2022
"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода
Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:10
2022-03-14T12:10
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно.В комментарии порталу "7 дней" он перечислил, какими качествами должна обладать его избранница.Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
12:10 14.03.2022
 
"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода

Григорий Лепс признался, что после развода с Анной Шаплыковой его сердце свободно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно.

"Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И, скажу честно, завоевать его будет сложно…", – признался артист.

В комментарии порталу "7 дней" он перечислил, какими качествами должна обладать его избранница.

"На самом деле, для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!" – заключил певец.

Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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