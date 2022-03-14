"Мое сердце свободно": Лепс рассказал о личной жизни после развода
Григорий Лепс признался, что после развода с Анной Шаплыковой его сердце свободно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Он признался, что его сердце свободно.
"Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И, скажу честно, завоевать его будет сложно…", – признался артист.
В комментарии порталу "7 дней" он перечислил, какими качествами должна обладать его избранница.
"На самом деле, для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!" – заключил певец.
Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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