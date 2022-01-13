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"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото
"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото - РИА Новости, 13.01.2022
"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото
Григорий Лепс получил бурную реакцию аудитории на свои полуобнаженные кадры в Instagram. Он отметил, что это фрагменты из новой фотосессии. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:49
2022-01-13T17:49
2022-01-13T17:49
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Григорий Лепс получил бурную реакцию аудитории на свои полуобнаженные кадры в Instagram. Он отметил, что это фрагменты из новой фотосессии.Вместо привычного брутального образа со строгими костюмами, стильными очками и темными тонами одежды, певец предстал с голым торсом и черными косами.Мнения поклонников разделились. Одни похвалили артиста за поиск нового образа.В других комментариях пользователи, наоборот, огорчились оголению певца.Еще одна часть аудитории решила, что, несмотря на оригинальные фото, шоумен выглядит грустным.В прошлом месяце Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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знаменитости
"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото
Лепс взорвал соцсети полуобнаженными кадрами из новой фотосессии
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Григорий Лепс получил
бурную реакцию аудитории на свои полуобнаженные кадры в Instagram. Он отметил, что это фрагменты из новой фотосессии.
Вместо привычного брутального образа со строгими костюмами, стильными очками и темными тонами одежды, певец предстал с голым торсом и черными косами.
Мнения поклонников разделились. Одни похвалили артиста за поиск нового образа.
"Шикарная смена имиджа", "Оригинально в новом образе", "Крут, как индейский предводитель", "Очень интересная задумка для фотосессии – кардинальная смена образа! Очень смелый и интересный эксперимент", – написали подписчики.
В других комментариях пользователи, наоборот, огорчились оголению певца.
"Если честно, мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком", – отметил поклонник.
Еще одна часть аудитории решила, что, несмотря на оригинальные фото, шоумен выглядит грустным.
"А в глазах – пустота", "Вы очень уставший, берегите себя", "Уставшие глаза, взгляд… Суета одна", – написали поклонники.
В прошлом месяце Лепс развелся
с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.