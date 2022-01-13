https://ria.ru/20220113/leps-1767715777.html

"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото

"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото - РИА Новости, 13.01.2022

"А в глазах – пустота": Лепс взорвал соцсети полуобнаженными фото

Григорий Лепс получил бурную реакцию аудитории на свои полуобнаженные кадры в Instagram. Он отметил, что это фрагменты из новой фотосессии. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:49

2022-01-13T17:49

2022-01-13T17:49

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Григорий Лепс получил бурную реакцию аудитории на свои полуобнаженные кадры в Instagram. Он отметил, что это фрагменты из новой фотосессии.Вместо привычного брутального образа со строгими костюмами, стильными очками и темными тонами одежды, певец предстал с голым торсом и черными косами.Мнения поклонников разделились. Одни похвалили артиста за поиск нового образа.В других комментариях пользователи, наоборот, огорчились оголению певца.Еще одна часть аудитории решила, что, несмотря на оригинальные фото, шоумен выглядит грустным.В прошлом месяце Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.

https://ria.ru/20211228/savchuk-1765895969.html

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знаменитости