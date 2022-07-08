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В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь" - РИА Новости, 08.07.2022
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В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь"
В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь" - РИА Новости, 08.07.2022
В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь"
Ралли-рейд "Шелковый путь", на участие в котором заявились 80 экипажей из двадцати стран, стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:50
2022-07-08T11:50
астраханская область
авто
россия
астрахань
общество
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Ралли-рейд "Шелковый путь", на участие в котором заявились 80 экипажей из двадцати стран, стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.По данным администрации губернатора региона, всего на старт заявлено 80 экипажей из двадцати стран. По девять мотоциклов и грузовиков, 25 внедорожников, 14 мотовездеходов, три квадроцикла и 20 любительских экипажей в рамках тура "Дорогами Петра".Восьмого и девятого июля участникам предстоит соревноваться в труднопроходимой астраханской пустыне с барханами и калмыцкой степи. В общей сложности экипажам предстоит преодолеть два спецучастка 230 и 325 километров соответственно.Кроме того, в текущем году появилась новая любительская категория "Гранд-тур "Дорогами Петра". Для нее разработаны специальные задания, посвященные изучению истории регионов и деятельности Петра Великого. Участниками зачета станут представители 17 стран, в том числе России, Афганистана, Великобритании, а также Луганской народной республики. Завершится гонка 14 июля.Ралли-рейд "Шелковый путь" является всемирно известным ежегодным автоспортивным соревнованием. Оно проводится с 2009 года, объединяя не только регионы Российской Федерации, но и страны Евразии. Трасса ралли прокладывается по бездорожью и дорогам общего пользования.В текущем году в честь 350-летия со дня рождения Петра I маршрут ралли охватит 10 регионов России, имеющих связь с первым российским императором. Спортсмены стартуют в Астрахани и, проехав через множество интересных точек на карте, включая Грозный и Волгоград, финишируют на Красной площади Москвы. Общая протяженность трассы составит 4464 километра, из которых 2786 придутся на скоростные участки.
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астраханская область, авто, россия, астрахань, общество, игорь бабушкин
11:50 08.07.2022
 
В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь"

В Астрахани стартовал Ралли-рейд "Шелковый путь", в котором участвуют экипажи из 20 стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили команды "КАМАЗ-мастер" в Астрахани
Автомобили команды КАМАЗ-мастер в Астрахани - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобили команды "КАМАЗ-мастер" в Астрахани. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Ралли-рейд "Шелковый путь", на участие в котором заявились 80 экипажей из двадцати стран, стартовал в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Астрахани стартовал ралли-рейд "Шелковый путь"... Астраханский участок среди автогонщиков считается не только самым интересным, но и самым сложным из-за уникального ландшафта – труднопроходимых степей, полупустынь и песчаных барханов", - написал он в Telegram.
По данным администрации губернатора региона, всего на старт заявлено 80 экипажей из двадцати стран. По девять мотоциклов и грузовиков, 25 внедорожников, 14 мотовездеходов, три квадроцикла и 20 любительских экипажей в рамках тура "Дорогами Петра".
Восьмого и девятого июля участникам предстоит соревноваться в труднопроходимой астраханской пустыне с барханами и калмыцкой степи. В общей сложности экипажам предстоит преодолеть два спецучастка 230 и 325 километров соответственно.
Кроме того, в текущем году появилась новая любительская категория "Гранд-тур "Дорогами Петра". Для нее разработаны специальные задания, посвященные изучению истории регионов и деятельности Петра Великого. Участниками зачета станут представители 17 стран, в том числе России, Афганистана, Великобритании, а также Луганской народной республики. Завершится гонка 14 июля.
Торжественная церемония спуска на воду земснаряда, построенного на астраханском судостроительном заводе “Лотос” - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:25
В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд
Ралли-рейд "Шелковый путь" является всемирно известным ежегодным автоспортивным соревнованием. Оно проводится с 2009 года, объединяя не только регионы Российской Федерации, но и страны Евразии. Трасса ралли прокладывается по бездорожью и дорогам общего пользования.
В текущем году в честь 350-летия со дня рождения Петра I маршрут ралли охватит 10 регионов России, имеющих связь с первым российским императором. Спортсмены стартуют в Астрахани и, проехав через множество интересных точек на карте, включая Грозный и Волгоград, финишируют на Красной площади Москвы. Общая протяженность трассы составит 4464 километра, из которых 2786 придутся на скоростные участки.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Астраханская областьАвтоРоссияАстраханьОбществоИгорь Бабушкин
 
 
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