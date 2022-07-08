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Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2022
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Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2022
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос
Большинство россиян (80,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:43
2022-07-08T13:43
политика
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
россия
вциом
лдпр
единая россия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Большинство россиян (80,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Президенту РФ Владимиру Путину доверяют, согласно опросу, 80,7% россиян, председателю правительства Михаилу Мишустину – 63,5%.Деятельность Путина в целом одобряют 77,8% россиян, деятельность Мишустина – 51,2%, деятельность правительства – 51,3%.Также респонденты рассказали об уровне своего доверия к лидерам фракций Государственной думы. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяет 29,9% респондентов, лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову – 30%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 16,6%, руководителю фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,6%.Решение важных государственных вопросов респонденты доверили бы Путину (в 40,7% случаев), министру иностранных дел Сергею Лаврову (19%), министру обороны Сергею Шойгу (18%). Чуть мене популярными оказался Мишустин – ему важные государственные вопросы доверили бы 12,9% опрошенных.Респонденты ответили на вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Государственную думу. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ – 10,8%, за ЛДПР – 7,8%. Отдать голос за непарламентские партии готовы 9,7% опрошенных.Чуть меньше голосов набрали "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" - у них 5,3% и 4,4% соответственно.Еще 1,6% участников опроса сказали, что придут и испортят бюллетень. Не стали бы участвовать в выборах 10,1% опрошенных.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня -3 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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политика, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, россия, вциом, лдпр, единая россия
13:43 08.07.2022
 
Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что 80,7 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Большинство россиян (80,7%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют, согласно опросу, 80,7% россиян, председателю правительства Михаилу Мишустину – 63,5%.
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 21:59
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Деятельность Путина в целом одобряют 77,8% россиян, деятельность Мишустина – 51,2%, деятельность правительства – 51,3%.
Также респонденты рассказали об уровне своего доверия к лидерам фракций Государственной думы. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяет 29,9% респондентов, лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову – 30%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 16,6%, руководителю фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,6%.
Решение важных государственных вопросов респонденты доверили бы Путину (в 40,7% случаев), министру иностранных дел Сергею Лаврову (19%), министру обороны Сергею Шойгу (18%). Чуть мене популярными оказался Мишустин – ему важные государственные вопросы доверили бы 12,9% опрошенных.
Респонденты ответили на вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Государственную думу. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ – 10,8%, за ЛДПР – 7,8%. Отдать голос за непарламентские партии готовы 9,7% опрошенных.
Чуть меньше голосов набрали "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" - у них 5,3% и 4,4% соответственно.
Еще 1,6% участников опроса сказали, что придут и испортят бюллетень. Не стали бы участвовать в выборах 10,1% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня -3 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинГеннадий ЗюгановРоссияВЦИОМЛДПРЕдиная Россия
 
 
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