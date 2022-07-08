На Госуслугах заработал сервис для должников с запретом на выезд за рубеж
На портале Госуслуг должники могут узнать о запрете на выезд за рубеж и внести платеж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На портале Госуслуг стал доступен сервис, позволяющий должникам узнать о запрете на выезд из страны, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
"Ход снятия ограничения выезда из России" ведомство запустило совместно с Минцифры. Программа позволит гражданам-должникам мгновенно получить сведения о запрете на пересечение границы.
"Ход снятия ограничения выезда из России" ведомство запустило совместно с Минцифры. Программа позволит гражданам-должникам мгновенно получить сведения о запрете на пересечение границы.
Расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно узнать в сервисе "Ход исполнительного производства". Там же есть возможность погасить долг онлайн.
Сейчас размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Для ряда категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет десять тысяч рублей, рассказали в ФССП.
Кроме того, если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а расчет не состоялся, запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше десяти тысяч рублей.
Сейчас размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Для ряда категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет десять тысяч рублей, рассказали в ФССП.
Кроме того, если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а расчет не состоялся, запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше десяти тысяч рублей.