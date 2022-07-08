https://ria.ru/20220708/politsiya-1801257724.html
Полиция обнаружила в доме напавшего на Абэ опасные вещества
Полиция обнаружила в доме напавшего на Абэ опасные вещества - РИА Новости, 08.07.2022
Полиция обнаружила в доме напавшего на Абэ опасные вещества
Полиция обнаружила опасные вещества в доме мужчины, арестованного после нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, а его соседей попросили эвакуироваться. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:55
2022-07-08T15:55
2022-07-08T16:19
в мире
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
япония
синдзо абэ
нара (город)
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила опасные вещества в доме мужчины, арестованного после нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, а его соседей попросили эвакуироваться."В доме были обнаружены новые опасные вещества. Мы обратились к соседям с просьбой эвакуироваться", - отметили представители правоохранительных органов, подчеркнув, что меры предприняты на тот случай, если вещества могут взорваться.Синдзо Абэ был смертельно ранен японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск) после совершенного на него нападения. Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. Мужчина уже признался в содеянном.При нападении Ямагами использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, схожих с тем, что был обнаружен на месте преступления и которые также могут быть самодельным оружием.
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801251750.html
https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ, нара (город)
15:55 08.07.2022 (обновлено: 16:19 08.07.2022)
Полиция обнаружила в доме напавшего на Абэ опасные вещества
В доме напавшего на Абэ обнаружили опасные вещества, соседей попросили эвакуироваться
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Полиция обнаружила опасные вещества в доме мужчины, арестованного после нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, а его соседей попросили эвакуироваться.
"В доме были обнаружены новые опасные вещества. Мы обратились к соседям с просьбой эвакуироваться", - отметили представители правоохранительных органов, подчеркнув, что меры предприняты на тот случай, если вещества могут взорваться.
Синдзо Абэ
был смертельно ранен японском городе Нара
во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск) после совершенного на него нападения. Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. Мужчина уже признался в содеянном.
При нападении Ямагами использовал самодельное огнестрельное оружие длиной около 40 сантиметров и высотой около 20 сантиметров. В ходе следственных мероприятий из его дома были изъяты еще несколько объектов, схожих с тем, что был обнаружен на месте преступления и которые также могут быть самодельным оружием.